İstanbul’da 5 yılda 29 bin avukat 'çocuğa yönelik cinsel istismar' için görevlendirildi

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi (ÇHM), 2020-2025 yılları arasındaki verileri inceleyerek hazırladığı “Mağdur ve Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik CMK (Ceza Muhakemesi Kanunu) Görevlendirmeleri Analizi” raporunu açıkladı.

Raporda çocukların adalet sistemine erişimi nicelik ve nitelik bakımından, temsil dağılımındaki değişimler ise karşılaştırmalı olarak ele alındı. Saptanan bulguların yanı sıra çocuk dostu adalet standartları, çocukların adli sürece erişimlerinin güçlendirilmesi, koruyucu-önleyici mekanizmaların işleyişi ve çocuk hakları odaklı müdahale mekanizmalarının tasarlanmasına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

"Çocuklar destek mekanizmalarına eşit şekilde ihtiyaç duyuyor"

Rapor çocukların hem “mağdur” hem de “suça sürüklenen” statülerinde kapsamlı temsil ihtiyacına sahip olduğunu ortaya koydu. “Mağdur” şeklinde tanımlanan çocuklara ilişkin avukat görevlendirmelerde cinsel istismarın tek başına toplam atamaların dörtte birini oluşturması, çocuklara yönelik cinsel suçların ceza adalet sisteminde hala yüksek görünürlük taşıdığına işaret etti.

Çalışmaya göre cinsiyet dağılımındaki görünüm, mağduriyetin yalnızca belirli bir gruba özgü olmadığını, tüm çocukların eşit erişim ve destek mekanizmalarına ihtiyaç duyduğunu gösterdi.

Raporun sonuç bölümünde suça sürüklenen çocuklara ilişkin ise şu değerlendirme yer aldı:

Suça sürüklenen çocuklara yönelik temsil bulguları, adli temasın ağırlıklı olarak 12–18 yaş aralığında yoğunlaştığını ve özellikle 15–18 yaş grubunda sistematik bir birikim olduğunu göstermektedir. Hırsızlık ve yaralama suçlarının toplam atamaların yarısından fazlasını oluşturması, çocuğu suça sürükleyen koşulların yalnızca bireysel davranış düzeyinde değil, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler bağlamında ele alınması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, çocukların adli sistemle temasını etkileyen yoksulluk, ebeveyn veya bakım veren gözetiminin yetersizliği, toplumsal şiddet döngüleri, eğitimden kopuş ve sosyal koruma mekanizmalarındaki eksiklikler gibi yapısal risk faktörlerinin bütüncül şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.