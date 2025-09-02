İstanbul’da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyonlar düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda, 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroin bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Bakan, şöyle dedi:

“Operasyonlarımızda, 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk, 66 kilogram eroin ile 36 kilogram kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

“İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum.”

Türkiye’de metamfetamin kullanımı

Halk arasında kristal, ateş buz, met gibi isimlerle de bilinen metamfetamin, kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi olan renksiz ve kokusuz bir madde. Kimyasal yapıları amfetaminlere benzese de merkezi sinir sisteminde daha güçlü etkilere sahip bir stimülan.

Ucuzluğu ve uzun süre uyanık tutma etkisi nedeniyle, metamfetamin Türkiye'de özellikle ağır iş kollarında çalışanlar arasında yaygınlaşıyor. En sık kullanıldığı gruplar arasında inşaat işçileri ile yoksul ve kırılgan toplumsal kesimler öne çıkıyor.

Maddenin yüksek dozda veya uzun süreli kullanımında, vücut ısısının aşırı yükselmesi (hipertermi), kalp ritim bozuklukları ve organ yetmezlikleri nedeniyle ölüm riski ciddi şekilde artıyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu'nun (INCB) 2024 raporuna göre Afganistan kaynaklı metamfetamin, İran üzerinden Türkiye'ye giriyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın yayımladığı 2024 Türkiye Uyuşturucu Raporu'na göre ise bağımlılık başvurularında metamfetamin, yüzde 37 ile ilk sırada yer alıyor.

Rapora göre, 2019 yılından itibaren metamfetamin yakalamalarında keskin bir artış gözlemlenmiş ve bu eğilim 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında da devam etmiştir. 2024 yılında ise ülke tarihindeki en yüksek metamfetamin yakalama miktarına (21 ton) ulaşılmıştır. (TY)