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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2024 08:27
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2024 08:28
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İstanbul’da 4 katlı bina çöktü

Bahçelievler’de 4 katlı bir bina çöktü. Valilik enkaz altında kalan olmadığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’da 4 katlı bina çöktü
Fotoğraf: AA

İstanbul, Bahçelievler’deki Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

İstanbul Valiliği, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade etti, “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

(AS)

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