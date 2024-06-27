İstanbul’da 4 katlı bina çöktü

İstanbul, Bahçelievler’deki Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı.

İstanbul Valiliği, binanın 1980 yılında yapıldığını ifade etti, “Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralanan ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir” açıklamasını yaptı.

(AS)