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Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 14:24
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İstanbul’da 3. dalga '1 Mayıs' operasyonu

1 Mayıs gerekçesiyle yapılan ev baskınlarında en az 27 kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul’da 3. dalga '1 Mayıs' operasyonu
Fotoğraf: Murat Bay

İstanbul'da bu sabah saatlerinde çok sayıda eve, polis baskın düzenledi.

Ev baskınlarında aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP), Devrimci Gençlik, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) ile Sosyalist Meclisler İnisiyatifi (SMİ) üyelerinin de bulunduğu en az 15 kişi gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Gazete Patika muhabiri Ali Kadir Güler de gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltına alınanlar, Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, 39 kişi hakkında gözaltı karar olduğu belirtildi. (TY)

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