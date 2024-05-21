İstanbul’da 3. dalga '1 Mayıs' operasyonu

İstanbul'da bu sabah saatlerinde çok sayıda eve, polis baskın düzenledi.

Ev baskınlarında aralarında Türkiye İşçi Partisi (TİP), Devrimci Gençlik, Sosyalist Meclisler Federasyonu, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) ile Sosyalist Meclisler İnisiyatifi (SMİ) üyelerinin de bulunduğu en az 15 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Gazete Patika muhabiri Ali Kadir Güler de gözaltına alınanlar arasında.

Gözaltına alınanlar, Fatih'te bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, 39 kişi hakkında gözaltı karar olduğu belirtildi. (TY)