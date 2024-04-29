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Yayın Tarihi: 29 Nisan 2024 13:03
 ~ Son Güncelleme: 29 Nisan 2024 13:03
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İstanbul’a 'yeşil metrobüs' geliyor

Elektrikle çalışan yeni araçlar sayesinde 300 ton karbondioksit salımının önlenmesi öngörülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul’a 'yeşil metrobüs' geliyor
Fotoğraf: İETT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) Edirnekapı Garajı’nda düzenlediği etkinlikte yüzde 100 elektrikli yeni metrobüs modelinin test sürüşlerine katıldı. 

Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüslerin 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlaması öngörülüyor. İBB, bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyor.

420 yolcu kapasiteli elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

Aracın özellikleri

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu aracın en büyük özelliği, 420 yolcu kapasitesi ile metrobüs filomuzdaki en uzun araç olması ve Avcılar ile Söğütlüçeşme arasındaki yoğunluğu azaltacak olması,” dedi.

İBB Basın'ın aktardığına göre, Edirnekapı-Avcılar arasında 46 kilometrelik metrobüs güzergâhında test sürüşü yapılan aracın özellikleri şöyle:

  • Saatte 100 kilometreye kadar hıza ulaşabiliyor.
  • Yüzde 100 elektrikli, bataryalı, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. 
  • Yolcu taşıma kapasitesi 420 kişi. 
  • Aracın 6 aksında, sağ ve sol tekerlerinde olmak üzere toplam 12 elektrikli tahrik motoru mevcut.
  • Yüzde 13 eğime kadar sürüş imkânı sunuyor.
  • Çift yönlü sürüş özelliği sayesinde dönüş noktalarına gitmeden yolcunun yoğun olduğu duraklar arasında çalıştırılabiliyor. (TY)
İBB iett metrobüs yeşil metrobüs
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