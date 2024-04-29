İstanbul’a 'yeşil metrobüs' geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hafta sonu İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’nin (İETT) Edirnekapı Garajı’nda düzenlediği etkinlikte yüzde 100 elektrikli yeni metrobüs modelinin test sürüşlerine katıldı.

Dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüslerin 100 bin kilometrede 2.5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlaması öngörülüyor. İBB, bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlıyor.

420 yolcu kapasiteli elektrikli metrobüs sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

Metrobüs hattında yeşil dönüşüm için @ietttr ile el ele verdik.



İstanbul toplu ulaşımına farklı bir boyut kazandıracak yeni nesil elektrikli metrobüs aracımızı bugün İBB Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu ile birlikte test ettik.



Edirnekapı-Avcılar arasında 46 km’lik metrobüs… pic.twitter.com/4Q2gaLRcMz — Metro İstanbul (@metroistanbul) April 27, 2024

Aracın özellikleri

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Bu aracın en büyük özelliği, 420 yolcu kapasitesi ile metrobüs filomuzdaki en uzun araç olması ve Avcılar ile Söğütlüçeşme arasındaki yoğunluğu azaltacak olması,” dedi.

İBB Basın'ın aktardığına göre, Edirnekapı-Avcılar arasında 46 kilometrelik metrobüs güzergâhında test sürüşü yapılan aracın özellikleri şöyle: