İstanbul ve Yalova'da tersane işçileri eylemde: "Ücret hakkımız gasp edilemez"

İstanbul ve Yalova'daki üç ayrı tersanede çalışan işçiler, düşük ücretler ve hak gasplarına karşı 9 Şubat’tan bu yana eylem yapıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) öncülüğünde İstanbul, Tuzla'daki Kuzey Star Tersanesi ve Sedef Tersanesi ile Yalova'daki Cemre Tersanesi'nde işçiler, "insanca yaşanacak ücret" talep ediyor.

İşçiler bugün de İstanbul, Tuzla'daki Kuzey Star Tersanesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

DİSK/Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı ve eylemlere katıldığı gerekçesiyle işten çıkartılan Cemre Tersanesi işçisi Mehmet Mahsun Mete, tersanelerde devam eden direnişleri bianet’e anlattı.

“İşçilerin zam talebi yüzde 50”

DİSK/Limter-İş Sendikası Genel Başkanı Kanber Saygılı, şubat ayının ortalarına gelindiği halde tersane işçilerinin ücret zamlarının belli olmadığını belirterek, “Şubat başında milyonlarca işçi arkadaşımız zamlı ücretlerini aldılar. Fakat tersanelerde bu bir yılan hikayesine dönüştü” dedi.

Tersanelerde verilecek olan zamla ilgili birçok söylentinin olduğunu aktaran Saygılı, işçilerin zam talebinin yüzde 50 oranında olduğunu ancak mevcut koşullarda bu talebin dahi az olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımız ağır ve çok tehlikeli bir işkolunda çalışıyor. Aynı zamanda tehlikeli kimyasallarla çalışıyorlar. Birçok arkadaşımız meslek hastalıklarına yakalanmış durumda. Dolayısıyla buna uygun bir zammın belirlenmesi gerekiyor. Ama maalesef tersane patronlarının iki dudağı arasından çıkanlar kanun gibi uygulanıyor. Bu konuda patronlar kulaklarının üzerine yatmış durumdalar. Dolayısıyla biz hem Yalova’da hem de Tuzla’da işçi arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda eylemlere başladık.”

“Sigorta, asgari ücret üzerinden yatıyor”

Kanber Saygılı, işçilerin maaşlarının parça parça yatırıldığını, sigortalarının da asgari ücret üzerinden yapıldığını belirterek, “İşçi arkadaşlarımızın almış olduğu ücret üzerinden sigortaları yatırılmıyor. Sigortalar asgari ücret üzerinden yatırılıyor. Dolayısıyla bankaya asgari ücret yatıyor. Ayın 20’sinde ise kalan para elden zarflar ile veriliyor. Bu nedenle arkadaşlarımızın zam oranı halen belli olmamış durumda. 20 Şubat’ta verilen maaşlara yeterli oranda zam yapılmamış olursa iki tersanede de eylemleri büyütmeyi düşünüyoruz” dedi.

Eyleme katılınca işten atıldı

Yalova Cemre-1 Tersanesi’nde bir aydır çalışan Mehmet Mahsun Mete, yapılan eylemlere katıldıktan sonra işten çıkarıldı.

bianet’e konuşan Mete, “Beni hiçbir açıklama yapmadan işten çıkardılar. İşe gittiğimde kartım çalışmadı. Sadece kartımın neden çalışmadığını sorduğumda 'Siz greve katılmışsınız. Siz tespit etmişler' yanıtı verdiler. Grev işçinin en doğal hakkıdır. Ben en doğal hakkımı kullandım” dedi.

“Beni kara listeye eklemişler”

Mehmet Mahsun Mete, işten çıkarılması üzerine Yalova’da bulunan başka bir tersaneye iş görüşmesine gittiğini, ancak 'kara liste'ye alındığı gerekçesiyle işe alınmadığını söyledi:

"Tersan Tersanesi'ne iş görüşmesine gittim. Orada da bana 'Seni kara listeye almışlar. Seni işe almayacağız' dediler. Beni kara listeye eklemişler. Resmen benim rızkımı engelliyorlar. Yapılan bu haksızlığa, zulme dur demeliyiz."

DİSK/Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı, 'kara liste' uygulamasının yaygın olduğunu belirterek, "Yakın dönemde onlarca işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Tersane patronları kendi aralarında anlaşıyorlar. Bu uygulamayı tehdit olarak kullanıp işçilerin sendikayla buluşmasını engellemeye çalışıyorlar" dedi.

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