İstanbul ve Mersin’de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

İstanbul ve Mersin’de bu sabah saatlerinde evlere yapılan polis baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul’un Esenyurt, Esenler, Maltepe, Pendik, Kâğıthane ilçelerinde evlere baskın yapan polis, yurttaşlara şiddet uyguladı. Polis arama esnasında evdeki eşyaları dağıttıktan sonra evdekilerin sırt, kol ve bacaklarına coplarla vurdu.

Gözaltına alınanlar, Fatih ilçesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltı sayısına ilişkin net bilgi elde edilemezken, gözaltına alınanlara 24 saat avukat görüş kısıtlılığı getirildi.

Mersin

Mersin’deki gözaltılar ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt üyeliği" iddiasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki ev baskınlarında aralarında Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) yöneticilerinin de bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına gizlilik kararı konuldu ve İstanbul’daki gibi gözaltına alınanlara 24 saat avukat görüş kısıtlılığı getirildi. (TY)