ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2024 14:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2024 14:42
1 dk Okuma

İstanbul ve Mersin’de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı

Gözaltına alınanların sayısı henüz kesinleşmezken gözaltına alınanlara iki kentte de 24 saat avukat görüş kısıtlılığı getirildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul ve Mersin’de ev baskınları: Çok sayıda gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul ve Mersin’de bu sabah saatlerinde evlere yapılan polis baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, İstanbul’un Esenyurt, Esenler, Maltepe, Pendik, Kâğıthane ilçelerinde evlere baskın yapan polis, yurttaşlara şiddet uyguladı. Polis arama esnasında evdeki eşyaları dağıttıktan sonra evdekilerin sırt, kol ve bacaklarına coplarla vurdu.

Gözaltına alınanlar, Fatih ilçesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltı sayısına ilişkin net bilgi elde edilemezken, gözaltına alınanlara 24 saat avukat görüş kısıtlılığı getirildi.

Mersin

Mersin’deki gözaltılar ise Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "örgüt üyeliği" iddiasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesindeki ev baskınlarında aralarında Çukurova Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER) yöneticilerinin de bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına gizlilik kararı konuldu ve İstanbul’daki gibi gözaltına alınanlara 24 saat avukat görüş kısıtlılığı getirildi. (TY)

gözaltılar Mersin İstanbul ev baskınları
Sayfa Başına Git