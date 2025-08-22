İstanbul ve Kocaeli’de 3 milyon 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 9 şüphelinin gözaltına bilindiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Yerlikaya, “İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdik️,” dedi.

Operasyonda dokuz şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şöyle dedi:

“İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Europol raporu

Öte yandan, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa’daki uyuşturucu, özellikle eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti sürüyor.

Afganistan kaynaklı eroin, giderek artan biçimde deniz yolu taşımacılığıyla Avrupa’ya ulaştırılıyor. Özellikle Türkiye çıkışlı konteyner gemileri ve feribotlar, bu sevkiyatlarda kritik bir rol oynuyor. Bu yöntem, şüpheli gönderilerin menşeini ve içeriğini gizlemeye olanak tanıyarak, büyük miktarlarda eroinin tek seferde taşınmasını mümkün kılıyor.

Eroin üretiminde kullanılan temel kimyasal maddelerden biri olan asetik anhidritin Avrupa Birliği’nden (AB) Afganistan’a kaçak taşınmasında da Türkiye yine transit ülke konumunda. “Ters Balkan Rotası” olarak adlandırılan bu güzergâh üzerinden kimyasal maddenin kaçakçılığı sürüyor.

Europol, uyuşturucu pazarının yolsuzluk ve şiddeti besleyerek toplumsal dokuyu giderek daha fazla tahrip ettiğini belirtiyor. (TY)