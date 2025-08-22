ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 09:39
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 15:21
2 dk Okuma

İstanbul ve Kocaeli’de 3 milyon 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar kapsamında dokuz şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul ve Kocaeli’de 3 milyon 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Uyuşturucu haplar, Fotoğraf: Canva

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonda 3 milyon 40 bin 771 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 9 şüphelinin gözaltına bilindiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Yerlikaya, “İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap, 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirdik️,” dedi.

Operasyonda dokuz şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, şöyle dedi:

“İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Mardin Milletvekili Beritan Güneş’ten ‘bağımlılıkla mücadele’ için önerge
Mardin Milletvekili Beritan Güneş’ten ‘bağımlılıkla mücadele’ için önerge
25 Haziran 2025

Europol raporu

Öte yandan, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, Avrupa’daki uyuşturucu, özellikle eroin ticaretinde Türkiye merkezli suç şebekelerinin hakimiyeti sürüyor.

Afganistan kaynaklı eroin, giderek artan biçimde deniz yolu taşımacılığıyla Avrupa’ya ulaştırılıyor. Özellikle Türkiye çıkışlı konteyner gemileri ve feribotlar, bu sevkiyatlarda kritik bir rol oynuyor. Bu yöntem, şüpheli gönderilerin menşeini ve içeriğini gizlemeye olanak tanıyarak, büyük miktarlarda eroinin tek seferde taşınmasını mümkün kılıyor.

Eroin üretiminde kullanılan temel kimyasal maddelerden biri olan asetik anhidritin Avrupa Birliği’nden (AB) Afganistan’a kaçak taşınmasında da Türkiye yine transit ülke konumunda. “Ters Balkan Rotası” olarak adlandırılan bu güzergâh üzerinden kimyasal maddenin kaçakçılığı sürüyor.

Europol, uyuşturucu pazarının yolsuzluk ve şiddeti besleyerek toplumsal dokuyu giderek daha fazla tahrip ettiğini belirtiyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu madde kullanımı Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı uyuşturucu
ilgili haberler
İstanbul'daki operasyonlarda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
8 Mayıs 2025
/haber/istanbul-daki-operasyonlarda-1-ton-52-kilo-380-gram-uyusturucu-ele-gecirildi-307257
Uyuşturucuyu ‘Lice’ yazarak yakan jandarma hakkında suç duyurusu
3 Mayıs 2025
/haber/uyusturucuyu-lice-yazarak-yakan-jandarma-hakkinda-suc-duyurusu-307085
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 525 gözaltı
17 Nisan 2025
/haber/ankara-merkezli-uyusturucu-operasyonunda-525-gozalti-306541
Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...
8 Ekim 2024
/haber/erdogan-dan-erkek-siddetine-gerekce-sapkin-akimlar-uyusturucu-illeti-alkol-belasi-300529
Türkiye Uyuşturucu Raporu: Madde ölümlerinin yarısı metamfetaminden
6 Eylül 2024
/haber/turkiye-uyusturucu-raporu-madde-olumlerinin-yarisi-metamfetaminden-299398
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul'daki operasyonlarda 1 ton 52 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi
8 Mayıs 2025
/haber/istanbul-daki-operasyonlarda-1-ton-52-kilo-380-gram-uyusturucu-ele-gecirildi-307257
Uyuşturucuyu ‘Lice’ yazarak yakan jandarma hakkında suç duyurusu
3 Mayıs 2025
/haber/uyusturucuyu-lice-yazarak-yakan-jandarma-hakkinda-suc-duyurusu-307085
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonunda 525 gözaltı
17 Nisan 2025
/haber/ankara-merkezli-uyusturucu-operasyonunda-525-gozalti-306541
Erdoğan'dan erkek şiddetine gerekçe: Sapkın akımlar, uyuşturucu illeti, alkol belası...
8 Ekim 2024
/haber/erdogan-dan-erkek-siddetine-gerekce-sapkin-akimlar-uyusturucu-illeti-alkol-belasi-300529
Türkiye Uyuşturucu Raporu: Madde ölümlerinin yarısı metamfetaminden
6 Eylül 2024
/haber/turkiye-uyusturucu-raporu-madde-olumlerinin-yarisi-metamfetaminden-299398
Sayfa Başına Git