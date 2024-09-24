İstanbul ve İzmir’de ev baskınları

Polisler, İstanbul’da sabah saatlerinde birçok eve baskın düzenledi.

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MATUHAY-DER) üyelerinin de aralarında bulunduğu en az altı kişi gözaltına alındı.

İzmir’de ise Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Jin Art Huner yöneticisi Belkısa Süleymanoğlu Bitkin, evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

MED-DER ve Payîz Pirtûk baskınları

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Bitkin, Çankaya'daki İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bitkin’le aynı soruşturma kapsamında Diyarbakır’daki Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) ile Payîz Pirtûk adlı kitapçıya da baskın düzenlendi ve çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda Payîz Pirtûk’taki 409 kitaba, 144 dergi ve gazete sayısına el konuldu. (TY)