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Yayın Tarihi: 10 Eylül 2024 11:58
 ~ Son Güncelleme: 10 Eylül 2024 11:58
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İstanbul ve İzmir’de çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan en az 10 kişi, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul ve İzmir’de çok sayıda gözaltı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok eve polis baskını düzenlendi. İzmir merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi ve önceki dönem eş başkanı Yaren Tuncer ve iki kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen üç genç kadın, Fatih'teki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul merkezli yapılan ev baskınlarında ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Arnavutköy ilçe örgütünde faaliyet gösterdikleri belirtilen dört genç gözaltına alındı.

İstanbul'un farklı ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında üç yurttaş daha gözaltına alındı.

SGDF'den açıklama

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltına alınanlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, avukat görüş kısıtlaması getirildiği belirtildi.

SGDF, gözaltılara dair sosyal medya platformu X üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Bu sabah İzmir merkezli yapılan siyasi operasyon kapsamında, bir önceki dönem eş başkanımız Yaren Tuncer ve yoldaşlarımız Özge Doğan ile Meryem Yıldırım gözaltına alındı. Faşizmin saldırılarına karşı direnmeye devam edeceğiz ve gençliğin gücüyle sosyalizm mücadelemizi zafere ulaştıracağız. Baskılar ve gözaltılar sökmedi, sökmeyecek. Gözaltılar serbest bırakılsın.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sgdf dem parti Gözaltı
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