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Yayın Tarihi: 11 Şubat 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2024 13:20
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İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İstanbul ve İzmir'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları A.Ş. sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. 

İstanbul'da İptal edilen seferler:

  • Bostancı-Moda-Kabataş hattı (Seferin Moda İskelesi'ne uğraması iptal)
  • Büyükada-Sedef Adası 
  • Adalar-Beşiktaş

İzmir'de ise İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

(AD)

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