İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı duyuruldu.

Şehir Hatları A.Ş. sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İstanbul'da İptal edilen seferler: Bostancı-Moda-Kabataş hattı (Seferin Moda İskelesi'ne uğraması iptal)

Büyükada-Sedef Adası

Adalar-Beşiktaş

İzmir'de ise İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yolcu ve arabalı vapur seferleri geçici olarak durduruldu.

Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

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