İstanbul ve Diyarbakır'da DEM partililere gözaltı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetici ve üyelerine yönelik olarak İstanbul ve Amed’de düzenlenen operasyon nedeniyle çok sayıda kişinin evine baskın yapıldı.

MA'nın haberine göre, İstanbul’da yapılan ev baskınlarında DEM Parti Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü Yöneticisi Doğu Yılmaz ile parti üyesi Süleyman Turgut gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise aralarında DEM Parti Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu çok sayıda genç yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında yapılan operasyon nedeniyle yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi.

Gözaltına alınanlar hakkında bir günlük avukat kısıtlılığı getirilmesinin yanı sıra soruşturma dosyasına da kısıtlama getirildiği öğrenildi.

(Mİ)