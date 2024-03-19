ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Mart 2024 14:47
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2024 14:52
1 dk Okuma

İstanbul ve Diyarbakır'da DEM partililere gözaltı

İstanbul ve Diyarbakır'da DEM Parti yöneticileri ve Gençlik Meclisi üyeleri evleri basılarak gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul ve Diyarbakır'da DEM partililere gözaltı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetici ve üyelerine yönelik olarak İstanbul ve Amed’de düzenlenen operasyon nedeniyle çok sayıda kişinin evine baskın yapıldı.

MA'nın haberine göre, İstanbul’da yapılan ev baskınlarında DEM Parti Gaziosmanpaşa İlçe Örgütü Yöneticisi Doğu Yılmaz ile parti üyesi Süleyman Turgut gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise aralarında DEM Parti Gençlik Meclisi üyelerinin de olduğu çok sayıda genç yapılan ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında yapılan operasyon nedeniyle yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi. 

Gözaltına alınanlar hakkında bir günlük avukat kısıtlılığı getirilmesinin yanı sıra soruşturma dosyasına da kısıtlama getirildiği öğrenildi. 

(Mİ)

Sayfa Başına Git