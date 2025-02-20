İstanbul ve diğer beş ilde Cuma günü okullar tatil

Yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2024 Cuma günü Bursa, İstanbul, Muş, Ordu, Samsun, Yalova'da valiliklerin kararıyla eğitime ara verildi.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda eğitime ara verilen illerin bir bölümünde ilçelerin tamamında, bir bölümündeyse kimi ilçelerde okullar bir günlüğüne kapatılırken, kimi illerde hamile ve engelli çalışanların yanı sıra kalp yetmezliği ve kronik hastalıkları olanların da idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Eğitime ara verilen illerde durum şöyle:

İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada kentte okulların 21 Şubat'ta da tatilde olacağını duyurdu.

İstanbul Valisi 20 Şubat gece yarısı 24.00'dan başlayarak "her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar" yasaklandığını da duyurdu.

Samsun

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden [...] gelen sarı kodlu uyarıya göre [...] kar yağışlarının yer yer kuvvetli olacağı, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği" gerekçesiyle "tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde [...] 21 Şubat 2025 Cuma günü ara verildiği duyuruldu.

"Kamu kurumlarında görevli, hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de idari izinli sayılacak."

Bursa

Bursa Valiliği, "il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi" oluşacağı gerekçesiyle 21 Şubat 2025 Cuma günü, [...] tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, "kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel" de bir gün idari izinli sayılacak.

Yalova

Yalova Valiliği de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre "Yalova genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği" gerekçesiyle 21 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde üniversiteler dahil tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında "eğitim-öğretime bir gün süreyle" ara verildiğini açıkladı.

Muş

Muş'ta da Valilik, “21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün ara veril[diğini]" açıkladı.

(AEK)