İstanbul ve Antalya’da ev baskını 15 kişi gözaltına alındı

İstanbul ve Antalya’da yapılan eş zamanlı ev baskınlarında, aralarında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sabah saatlerinde ESP üyelerinin evlerine operasyonlar düzenlendi. Aynı saatlerde Antalya’da da benzer baskınlar gerçekleştirildi. İki kentte toplamda en az 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İstanbul’da gözaltına alınan bazı kişilerin isimleri şöyle: Sinan Akkuş, Gökhan Atan, Mahsuni Yılmaz, Ahmet Eten, Mustafa Taylan Savran ve Tuncay Mat.

(EMK)