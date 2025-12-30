İstanbul ve Ankara'da IŞİD gözaltıları

Yalova'da dün yaşanan silahlı çatışmanın ardından polis bir çok kentte IŞİD ile bağlantılı olduğundan şüphelendiği kişilere yönelik operasyon yaptığın açıkladı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul ve Ankara'da 127 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, IŞİD'a yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Yalova'daki DEAŞ üyeleriyle bağlantılı olan 41 şüphelinin de yer aldığı 110 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "DEAŞ yanlısı olarak İstanbul'da faaliyet yürüten, örgütün hocalığını yapan M.Y'nin, yasa dışı ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, illegal mescit faaliyetleri kapsamında örgüte taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarını yaptığı" yönündeki tespite yer verildi.

Soruşturma kapsamında, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların mezkur örgüte, Suriye'de SDG kontrolündeki kamplarda tutulan örgüt yanlılarına ve mescit bünyesinde faaliyet gösteren kişilere yönelik eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı yönünde bilgiler elde edildiği anlatılan açıklamada, 32 şüpheli hakkında iletişimin tespiti ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbiri uygulandığı, söz konusu şüphelilerin sosyal medya üzerinden propaganda faaliyeti yürüttüğü ve illegal mescitte 'hoca, sorumlu, katılan' olarak faaliyet gösterdikleri kaydedildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yalova'da vuku bulan menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla bağlantılı olan ve ilimizde yılbaşı günü benzer saldırılara tevessül edebilecekleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 41 şüpheli, terör örgütüyle irtibatlı olan ve hakkında bu konuda deliller bulunan 13 şüpheli, sosyal medya platformlarında terör örgütü yanlısı paylaşımlarda bulunan 14 şüpheli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin b, d ve k bentleri ile 676 saylı KHK'nın 36. maddesiyle eklenen ve 7070 sayılı Kanun’un 31. maddesiyle kanunlaşan 'Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu' ve adı geçen ülkemiz açısından tehdit oluşturan YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu, ayrıca çatışma bölgeleriyle irtibatı tespit edilen 15 şüpheli olmak üzere toplam 115 şüphelinin yakalamasına yönelik olarak ilimiz ve 2 farklı ilde 114 adres için 30 Aralık 2025 saat 01.00 itibariyle eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, sonucunda 110 şüpheli yakalanmıştır."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise IŞİD'e yönelik yürütülen soruşturmada 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, DEAŞ soruşturmalarında ele geçen dijital materyal çözümlemeleri sonucu, örgütün içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen 11'i yabancı uyruklu 17 şüpheli" hakkında gözaltı kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise sosyal medya hesabından "Yalova’da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.