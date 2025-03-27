İstanbul ve Ankara'da ev baskınları: Veli Saçılık da gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin tutuklanmasına yönelik protesto eylemleri devam ederken, polis bu sabah Ankara ve İstanbul’da birçok eve şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul’da gözaltına alınanlar arasında Emek Gençliği yöneticileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri de yer alıyor.

Ankara'da yapılan ev baskınlarında ise 2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık da gözaltına alındı.

Ankara Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Basın suçları savcısı tarafından 22 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenilmiştir. Süreci takip etmekteyiz" denildi.

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(RT)