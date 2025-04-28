İstanbul Valisi Gül: Okullarımız depremde hasar almadı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2’lik deprem sonrası iki gün tatil edilen okullar bugün eğitim ve öğretime yeniden başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün (28 Nisan) kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesi kararı aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda öğrencileri afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.

Vali Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını söyledi ve ekledi:

"Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."

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İstanbul arka arkaya sallandı

İstanbul'da 23 Nisan günü ilk önce saat 12.19’da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 12.49’da 6,2, saat 12.51’de 5,9, saat 13.01’de 4,8, 13.02’de ise 4,5 ile 4,9, 13.07’de ise 3,4 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Saat 15.12’de ise 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti. İstanbul'da arka arkaya yaşanan depremlerin ardından okullar ve üniversiteler 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü tatil edildi.

Kandilli Rasathanesi'nin 26 Nisan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İstanbul sadece cumartesi günü sabahına kadar 445 kez sallandı.

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(RT)