ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 11:08
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 11:21
2 dk Okuma

İstanbul Valisi Gül: Okullarımız depremde hasar almadı

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını, eğitimde kullanılan binaların testten geçtiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Valisi Gül: Okullarımız depremde hasar almadı
*Fotoğraf: AA

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2’lik deprem sonrası iki gün tatil edilen okullar bugün eğitim ve öğretime yeniden başladı. 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bugün (28 Nisan) kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesi kararı aldı.

İstanbul Valisi Davut Gül de Şişli Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda öğrencileri afet farkındalığı konusunda bilgilendirdi.

Vali Gül, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde okulların hasar almadığını söyledi ve ekledi:

"Okullarımız depremde hasar almadı. Okullarımız evlerimizden daha güvenli. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti. Deprem toplanma alanı dinamik bir süreç, diğer konularda olduğu gibi. İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı var. Önemli olan deprem sırasında okullarımızın, iş yerlerimizin dayanıklı olması."

"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"
İBB BİLİM KURULU UYARDI
"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"
23 Nisan 2025

İstanbul arka arkaya sallandı

İstanbul'da 23 Nisan günü ilk önce saat 12.19’da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından saat 12.49’da 6,2, saat 12.51’de 5,9, saat 13.01’de 4,8, 13.02’de ise 4,5 ile 4,9, 13.07’de ise 3,4 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Saat 15.12’de ise 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin derinliği yaklaşık 6 ila 15 kilometre aralığında gerçekleşti. İstanbul'da arka arkaya yaşanan depremlerin ardından okullar ve üniversiteler 24 Nisan Perşembe ve 25 Nisan Cuma günü tatil edildi. 

Kandilli Rasathanesi'nin 26 Nisan Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İstanbul sadece cumartesi günü sabahına kadar 445 kez sallandı. 

Sismolog Prof. Bohnhoff'dan deprem yorumu: İki ihtimal var
Sismolog Prof. Bohnhoff'dan deprem yorumu: İki ihtimal var
24 Nisan 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Davut Gül İstanbul Deprem okullar
ilgili haberler
"Depremde yeşil tabela yetmez, yaşam alanı gerek"
24 Nisan 2025
/haber/depremde-yesil-tabela-yetmez-yasam-alani-gerek-306762
Bakan Uraloğlu: Depremin ilk 15 dakikasında iletişimde ciddi aksamalar oldu
24 Nisan 2025
/haber/bakan-uraloglu-depremin-ilk-15-dakikasinda-iletisimde-ciddi-aksamalar-oldu-306761
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
24 Nisan 2025
/haber/kandilli-rasathanesinden-on-rapor-depremin-siddeti-denizde-8-karada-5-olculdu-306754
Sismolog Prof. Bohnhoff'dan deprem yorumu: İki ihtimal var
24 Nisan 2025
/haber/sismolog-prof-bohnhoff-dan-deprem-yorumu-iki-ihtimal-var-306756
İBB BİLİM KURULU UYARDI
"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-icin-deprem-riski-ortadan-kalkmadi-306735
İstanbul Depremi hakkında bilinenler
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-depremi-hakkinda-bilinenler-306728
Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
23 Nisan 2025
/haber/fatih-te-metruk-bina-depremde-kismen-coktu-306726
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"Depremde yeşil tabela yetmez, yaşam alanı gerek"
24 Nisan 2025
/haber/depremde-yesil-tabela-yetmez-yasam-alani-gerek-306762
Bakan Uraloğlu: Depremin ilk 15 dakikasında iletişimde ciddi aksamalar oldu
24 Nisan 2025
/haber/bakan-uraloglu-depremin-ilk-15-dakikasinda-iletisimde-ciddi-aksamalar-oldu-306761
Kandilli Rasathanesi’nden ön rapor: Depremin şiddeti denizde 8, karada 5 ölçüldü
24 Nisan 2025
/haber/kandilli-rasathanesinden-on-rapor-depremin-siddeti-denizde-8-karada-5-olculdu-306754
Sismolog Prof. Bohnhoff'dan deprem yorumu: İki ihtimal var
24 Nisan 2025
/haber/sismolog-prof-bohnhoff-dan-deprem-yorumu-iki-ihtimal-var-306756
İBB BİLİM KURULU UYARDI
"İstanbul için deprem riski ortadan kalkmadı"
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-icin-deprem-riski-ortadan-kalkmadi-306735
İstanbul Depremi hakkında bilinenler
23 Nisan 2025
/haber/istanbul-depremi-hakkinda-bilinenler-306728
Fatih'te metruk bina depremde kısmen çöktü
23 Nisan 2025
/haber/fatih-te-metruk-bina-depremde-kismen-coktu-306726
Sayfa Başına Git