İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs açıklaması: Taksim kutlamalara kapalı

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın Taksim Meydanı'nda kutlaması için Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yaptığı başvuruyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs için Taksim Meydanı hariç başka bir alan belirleneceğini söyledi.

"Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diyen Davut Gül, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğunu belirterek "Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. Biz nerede kutlamak istediklerine söyleyecekler. Biz de güvenlik güçlerimizle birlikte tedbir alacağız" dedi.

Vali Gül, kutlamalar için belirlenecek alanın bu hafta içi duyurulacağını da belirtti.

KESK, DİSK, CHP ve DEM Parti, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda yapmıştı.

(RT)