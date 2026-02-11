İstanbul Valisi Gül: 4-6 yaş Kuran kursları açacağız

İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber'e yaptığı açıklamalarda eğitime dair planlarını da duyurdu.

Gül, kreş ihtiyacına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, İstanbul’da yeni kreş ve anaokulları açılacağını söyledi. 100 kreşin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tahsis edileceğini belirten Gül, müftülükle birlikte 100 adet 4-6 yaş Kuran kursu açılacağını söyledi. Gül, bu kursların “müftülüğün anaokulları” olduğunu savunarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokullarındaki eğitimle benzer içerikte olduğunu öne sürdü.

Toplam 300 yeni kreş ve anaokulunun hizmete alınacağını ifade eden Gül, İstanbul’daki okul ve kamu binalarının deprem dayanıklılığına ilişkin çalışmaların da sürdüğünü, kamu binalarının büyük bölümünün güçlendirme ve yenileme süreçlerinden geçtiğini dile getirdi.

