HABER
Yayın Tarihi: 24 Kasım 2025 12:28
 Son Güncelleme: 24 Kasım 2025 12:50
İstanbul Valiliği sokakta yaşayan köpekleri beslemeyi yasakladı

Valilik, yasağın gerekçesi olarak haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışı gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Valiliği sokakta yaşayan köpekleri beslemeyi yasakladı
Fotoğraf: Canva

İstanbul Valiliği, bu sabah saatlerinde kentteki tüm kaymakamlıklara, emniyet müdürlüklerine ve il jandarma komutanlıklarına, 2 Temmuz 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının 5. maddesi doğrultusunda karar alındığını bildirdi.

Valilik, haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın çevresel kirliliğe yol açtığı iddiasıyla yayımladığı genelge kapsamında, sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park ve bahçeler, yol kenarları ile çocuk oyun alanlarında sokakta yaşayan köpeklerin beslenmesine müdahale edilmesini istedi.

“Sahipsiz köpeklerin toplanması”

Vali Davut Gül’ün imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

“İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

02.07.2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nın 5. maddesinde de karar verildiği üzere; Haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek; ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilinecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ayrıca, sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
sokaktaki hayvanlar İstanbul Valiliği Hayvan Hakları sokaktaki köpekler hayvan besleme
ilgili haberler
Hayvan hakları TBMM’de görmezden geliniyor
17 Kasım 2025
/haber/hayvan-haklari-tbmmde-gormezden-geliniyor-313592
2025’in ilk altı ayında en az 477 bin hayvanın yaşam hakkı ihlâl edildi
27 Ekim 2025
/haber/2025in-ilk-alti-ayinda-en-az-477-bin-hayvanin-yasam-hakki-ihlal-edildi-312933
İstanbul Valiliği’nden sokaktaki köpeklerin ‘acilen’ toplatılması kararı
21 Ağustos 2025
/haber/istanbul-valiliginden-sokaktaki-kopeklerin-acilen-toplatilmasi-karari-310681
