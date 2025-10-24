ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 14:35
1 dk Okuma

İstanbul Valiliği: Sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim 16.00’dan itibaren tatil edildi

Valilik, okul yönetimlerinin velileri bilgilendireceğini ve isteyen velilerin çocuklarını erken alabileceğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği: Sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim 16.00’dan itibaren tatil edildi
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, kentte öğle saatlerinden sonra başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle, Avrupa yakasında bulunan ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimin bugün saat 16.00’dan itibaren tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, olası trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Açıklama şöyle:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa yakasında başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı trafik yoğunluğundan kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, ilimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim saat 16.00’dan itibaren tatil edilmiştir.”

Valilik, okul yönetimlerinin velileri bilgilendireceğini ve isteyen velilerin çocuklarını erken alabileceğini belirtti. Açıklamada ayrıca, çalışan velilerin çocukları için okul yönetimi ve nöbetçi öğretmenlerin gerekli önlemleri alacağı söylendi.

(EMK)

