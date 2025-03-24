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Yayın Tarihi: 24 Mart 2025 10:30
 ~ Son Güncelleme: 24 Mart 2025 10:52
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İstanbul Valiliği'nden Newroz Tertip Komitesi'ne suç duyurusu

"Güvenlik güçlerimizce yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği'nden Newroz Tertip Komitesi'ne suç duyurusu
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

İstanbul Valiliği, Yenikapı Meydanı'nda dün (23 Mart) düzenlenen Newroz kutlamasına ilişkin 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını ve Newroz Tertip Komitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Valilik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, suç duyurusunun kutlama sırasında açılan pankartlar ve atılan sloganlara karşı Tertip Komitesi'nin gerekli önlemleri almaması nedeniyle yapıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"23 Mart Pazar günü yapılan etkinlik sırasında suç içerikli görseller yayınlandığı, suç unsuru taşıyan sloganlar atıldığı, afiş ve pankart açıldığının tespiti üzerine düzenleme komitesine gerekli uyarılar yapılmıştır. Yapılan uyarılara rağmen, düzenleme komitesi tarafından sorumluluğu altındaki gerekli tedbirler alınmamıştır. Güvenlik güçlerimiz yasa dışı slogan atan, pankart açan 28 kişi hakkında yasal işlem başlatmış olup, düzenleme komitesi üyeleri hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur." (TY)

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