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Yayın Tarihi: 8 Mart 2024 10:42
 ~ Son Güncelleme: 8 Mart 2024 14:44
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul; M2 Yenikapı-Hacıosman hattının, Taksim, Şişhane istasyonlarının İstiklal Caddesi girişinin ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği kararıyla Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle işletmeye kapanan hatları duyurdu.

Metro İstanbul’un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

“Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir.” (TY)

8 Mart metro hattı istiklal caddesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart 2024
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