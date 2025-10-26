ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2025 01:47
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2025 10:36
1 dk Okuma

İstanbul Valiliği AYM kararını tanımıyor

Valilik beş ilçede gösteri yasağı kararı aldı. Kararın dayanağı ise AYM tarafından iptal edilen "sanal devriye" uygulaması.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Büyük bir bina görülüyor. Çağlayan Adliyesi
Fotoğraf: AA

İstanbul Valiliği, "kent genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması"amacıyla bazı ilçelerde açık alan etkinliklerine 1 gün süreyle kısıtlama getirdi. Karara gerekçe olarak ise "sanal devriye" uygulaması ile elde edilen istihbarat bilgileri gösterildi. Oysa Anayasa Mahkemesi 2020 yılında "sanal devriye" uygulamasının yasal olmadığına karar vermişti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde;

  • açık yer toplantıları,
  • gösteri yürüyüşleri,
  • çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni,
  • el ilanı dağıtılması ile pankart ve afiş asılması gibi tüm etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı.

Kararın, “kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin temini” amacıyla alındığı açıklandı.

Yasak, belirtilen ilçelerde 26 Ekim 2025 tarihi boyunca geçerli olacak.

(EMK/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
çağlayan adliyesi eylem yasağı ekrem imamoğlu
