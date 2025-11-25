İstanbul Valiliği 25 Kasım'da Taksim Metrosu'nu kapatacak

İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü saat 15:00'dan başlayarak Taksim metrosunun kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman hattında Taksim Metrosu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatılacağını haber verdi.

Metrolar, Taksim istasyonunda durmayacak. Ayrıca Şişhane durağından İstiklal Caddesi'ne çıkış da kapatılacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25 Kasım dünya genelinde kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için farkındalık yaratmak, mücadeleyi güçlendirmek ve devletleri somut adımlar atmaya zorlamak amacıyla ilan edilmiş bir uluslararası gün. 25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde rejime karşı direnişin simgesi kızkardeşler Patria, Minerva ve María Mirabal'ın1960'ta diktatör Rafael Trujillo'nun güvenlik güçlerince o gün öldürülmelerinin anısına mücadele günü olarak belirlendi. 1981’den itibaren Latin Amerika'da feminist hareketlerce 25 Kasım mücadele günü olarak anılmaya başlandı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1999'da 25 Kasım’ı resmen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan etti.

25 Kasım yürüyüşlerinin amacı

Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin her türüne dikkat çekmek

Devletlerin koruyucu ve önleyici politikalarını güçlendirmesini talep etmek

Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırmak

Kamuoyu ve uluslararası örgütler üzerinde baskı oluşturarak kadınların yaşam hakkını güvence altına almak

25 kasımlarda kadın örgütleri dünya genelinde yürüyüşler, mitingler, paneller düzenleyerek, durum raporları, araştırmalar, kamuya açık kampanyalar yayımlayarak, hükümetlerin şiddeti önleme, koruma ve cezalandırma alanındaki yetersizlik, ihmal ve kayıtsızlığını gündeme getirip farkındalik yaratmak için çaba gösteriyor.

Türkiye, 25 kasımlarda yasaklamalar ve göstericilere karşı şiddetle öne çıkan devletler arasında. Meksika, Şili, Dominik Cumhuriyeti, İran, Rusya, Hindistan, Pakistan da kadına yönelik şiddetle mücadele gününde kadınlara yönelik şiddeti artıran ülkeler olarak listenin başlarında yer alıyor.

(AEK)