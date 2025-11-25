ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Kasım 2025 01:04
 ~ Son Güncelleme: 25 Kasım 2025 07:38
2 dk Okuma

VALİLİKTEN KADINLARA KARŞI ÖNLEM

İstanbul Valiliği 25 Kasım'da Taksim Metrosu'nu kapatacak

İstanbul Valiliği her yıl olduğu gibi 25 Kasım 2025 Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde de kadınların seslerini duyurmalarını engellemek üzere özel önlemler geliştirdi. Kadınların geleneksel gösteri mekanı Taksim'i toplu ulaşıma kapattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği 25 Kasım'da Taksim Metrosu'nu kapatacak
2019'da Beyoğlu'nda 25 Kasım eylemlerine polis engellemesi

İstanbul Valiliği 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü saat 15:00'dan başlayarak Taksim metrosunun kapatılacağını duyurdu.

Metro İstanbul, ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman hattında Taksim Metrosu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatılacağını haber verdi.

Metrolar, Taksim istasyonunda durmayacak. Ayrıca Şişhane durağından İstiklal Caddesi'ne çıkış da kapatılacak.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım dünya genelinde kadınlara yönelik şiddetin sona erdirilmesi için farkındalık yaratmak, mücadeleyi güçlendirmek ve devletleri somut adımlar atmaya zorlamak amacıyla ilan edilmiş bir uluslararası gün.

25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde rejime karşı direnişin simgesi kızkardeşler Patria, Minerva ve María Mirabal'ın1960'ta diktatör Rafael Trujillo'nun güvenlik güçlerince o gün öldürülmelerinin anısına mücadele günü olarak belirlendi.

1981’den itibaren Latin Amerika'da feminist hareketlerce 25 Kasım mücadele günü olarak anılmaya başlandı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1999'da 25 Kasım’ı resmen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” ilan etti.

25 Kasım yürüyüşlerinin amacı

  • Kadına yönelik fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetin her türüne dikkat çekmek

  • Devletlerin koruyucu ve önleyici politikalarını güçlendirmesini talep etmek

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini artırmak

  • Kamuoyu ve uluslararası örgütler üzerinde baskı oluşturarak kadınların yaşam hakkını güvence altına almak

25 kasımlarda kadın örgütleri dünya genelinde yürüyüşler, mitingler, paneller düzenleyerek, durum raporları, araştırmalar, kamuya açık kampanyalar yayımlayarak, hükümetlerin şiddeti önleme, koruma ve cezalandırma alanındaki yetersizlik, ihmal ve kayıtsızlığını gündeme getirip farkındalik yaratmak için çaba gösteriyor.

Türkiye, 25 kasımlarda yasaklamalar ve göstericilere karşı şiddetle öne çıkan devletler arasında. Meksika, Şili, Dominik Cumhuriyeti, İran, Rusya, Hindistan, Pakistan da kadına yönelik şiddetle mücadele gününde kadınlara yönelik şiddeti artıran ülkeler olarak listenin başlarında yer alıyor.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü İstanbul Taksim metro
ilgili haberler
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Gözaltında cinsel işkence sürüyor: 82 cinsel taciz, 74 çıplak arama
Bugün 08:04
/haber/gozaltinda-cinsel-iskence-suruyor-82-cinsel-taciz-74-ciplak-arama-313842
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Uçan Süpürge’den 25 Kasım çağrısı: Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz
Bugün 07:42
/haber/ucan-supurgeden-25-kasim-cagrisi-erkek-adalet-degil-gercek-adalet-istiyoruz-313840
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Gözaltında cinsel işkence sürüyor: 82 cinsel taciz, 74 çıplak arama
Bugün 08:04
/haber/gozaltinda-cinsel-iskence-suruyor-82-cinsel-taciz-74-ciplak-arama-313842
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ
Uçan Süpürge’den 25 Kasım çağrısı: Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz
Bugün 07:42
/haber/ucan-supurgeden-25-kasim-cagrisi-erkek-adalet-degil-gercek-adalet-istiyoruz-313840
Sayfa Başına Git