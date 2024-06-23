İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metroyu kapattı
İstanbul Valiliği, bugün yapılacak 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesi Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarını kapattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, sosyal medyadan, “Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın pazar günü saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını” açıkladı.
Açıklamada metronun Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği ifade edildi.
Metro İstanbul’un paylaşımı şöyle:
“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”
İstanbul Valiliği'nden Trans Onur Yürüyüşü'ne de Engel
(RT)