ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Haziran 2024 10:15
 ~ Son Güncelleme: 23 Haziran 2024 10:25
1 dk Okuma

İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metroyu kapattı

Metro İstanbul, Valiliğin kararı doğrultulusunda saat 10.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın kapalı olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Valiliği, 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesinde metroyu kapattı
*Fotoğraf: Pride İstanbul

İstanbul Valiliği, bugün yapılacak 10. Trans Onur Yürüyüşü öncesi Taksim ve Şişhane Metro istasyonlarını kapattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Metro İstanbul, sosyal medyadan, “Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın pazar günü saat 10.00'dan itibaren işletmeye kapatılacağını” açıkladı.

Açıklamada metronun Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği ifade edildi.

Metro İstanbul’un paylaşımı şöyle:

“İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 23 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.”

İstanbul Valiliği'nden Trans Onur Yürüyüşü'ne de Engel
İstanbul Valiliği'nden Trans Onur Yürüyüşü'ne de Engel
2 Temmuz 2017

(RT)

10. Trans Onur Haftası trans onur yürüyüşü
ilgili haberler
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
ilgili haberler
10. Trans Onur Yürüyüşü: Tüm şehri alacağımızı söylemiştik
23 Haziran 2024
/haber/10-trans-onur-yuruyusu-tum-sehri-alacagimizi-soylemistik-296741
Sayfa Başına Git