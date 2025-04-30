İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ı halka eziyet günü ilan etti

İstanbul Valiliği, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nün İstanbul’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak olması gerekçesiyle bütün kentte kamu ulaşım güzergahlarıyla genel trafik akış yollarını önceki yıllarda eşi görülmedik şekilde trafiğe kapattığını açıkladı.

Valiliğin açıklamasına göre 1 Mayıs'ta kentin Asya ve Avrupa kesimi arasındaki deniz ve kara trafiği tamamen duracak. Taksim'e İstanbul'un hiçbir yerinden ulaşılamayacak şekilde kamu ulaşımı ve karayolu trafiği kapatılacak.

Valilik açıklaması

Valilik, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) Kartal Meydanı’nda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayacağını duyurdu.

Buna ek olarak "çeşitli marjinal örgütlerin, sosyal medya mecralarında çağrı yaparak İstanbul’un çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize etmeye çalıştığı"nı da takip ettiklerini duyuran valilik, "hiçbir gruba ve bu grupların gerçekleştirmeyi planladıkları hiçbir izinsiz gösteriye izin verilmeyece[ğini]" ilan etti.

Valilik, "İstanbul’da, 1 Mayıs günü yapılması planlanan izinsiz gösterilerin önüne geçmek için" aldığını iddia ettiği "bir dizi tedbir kararı" kapsamında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu.

Kapatılacak otobüs, metro ve tramvay güzergahları

Buna göre, 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren kapatılacak toplu ulaşım güzergahları şunlar:

1- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

8- Bağcılar-Kabataş arasında çalışan tramvay hattında Topkapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi Topkapı-Kabataş arasında yolcu taşınmaması,

9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Cibali Eminönü arasında yolcu taşınması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

12- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,

Kapatılacak deniz hatları

İdo A.Ş Ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,

Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Kapatılacak otoparklar

(İSPARK Tic. A.Ş.); 1 Mayıs 2025 günü;

-Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi,

Ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal İlçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine park eden araçların bir gece öncesinden araç park edilmesine müsaade edilmemesi,

Kapatılacak deniz motoru hatları, iskele ve limanlar

İstanbul Liman Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren;

TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması,

Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması,

Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı

Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinenin kurularak gerekli görev planlamasının yapılması,

Kapatılacak demiryolu ve raylı sistem hatları

TCDD ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonu'nun çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İtfaiye halka su sıkmak için görevlendirilecek

İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü,

Belirlenen saatlerde ve sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Su panzerlerinin su ihtiyacını karşılamak ve olabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı görev yapmak üzere) belirtilen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

Yol Bakım Müdürlüğüne;

-Ekteki tabloda belirtilen saatlerde ve sayıda iş makinesi ve kamyonun belirtilen noktalarda hazır bulundurulması,

Zabıta Daire Başkanlığı;

1 Mayıs 2025 günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar zabıta ekibinin görevlendirilmesi, personelinin bilgilendirilerek dikkatli olunması,

Yaralanacak ve darp edilecek göstericiler için hazırlanan hastaneler ve cankurtaran servisleri ile nezarethanelerde görevlendirilecek sağlık ekipleri

İl Sağlık Müdürlüğünce; 1 Mayıs 2025 günü belirlenen saat ve sayıda ambulansın belirtilen yerlerde sağlık personeli (Doktor ve Hemşire) ile birlikte görevlendirilmesini,

Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy, Kartal ve yakın çevredeki hastanelerin başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması,

Ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binaları nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kapatılacak yollar ve otoyollar

FATİH İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

2. Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

3. Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4. Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5. Unkapanı Köprüsü

6. Galata Köprüsü

7. Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

9. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

10. Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

11. Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

12. Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

13. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

14. Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

15. Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

16. Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar 17. 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar 18. Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Sahil Kennedy Caddesi 2. Haliç Köprü 3. D - 100 4. Avrasya Tünel 5. Namık Kemal Caddesi 6. 10. Yıl Caddesi 7. Vatan Caddesi​

BEYOĞLU İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi Şişli Ve Unkapanı Köprüsü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişhane Işıklar Kapama Noktası İle Taksim Divan Kavşağı Kapama Noktası Arası)

2. Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)

3. Kasımpaşa Bahriye Caddesi Piyalepaşa Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Turabi Baba Cadde Kesişimi İle İplikçi Varyant Arası)

4. Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi Tokaç Sokak Kavşağından Trafiğe Kapatılacak Darülaceze Caddesi İstikametine Akım Verilmeyecek.

5. Aslan Gazi Caddesi Alakoç Sokak İle Aylin Sokak Kesişimi Darülaceze Caddesi İstikameti Kapatılacak

6. Piyalepaşa Bulvarı Fişekhane Deresi İle Irmak Caddesi Dolapdere İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Bp Benzinlik Önü İle Dolapdere Kavşak Arası)

7. Ömer Hayyam Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Caddesi Kesişimi İle Tarlabaşı Bulvarı Arası)

8. Turabi Baba Caddesi İle Evliya Çelebi Caddesi Tarlabaşı Bulvarı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kasımpaşa Meydan İle Refik Saydam Caddesi Arası)

9. Sazlı Dere Ve Yedikuyular Caddesi Divan Kavşak İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Dolapdere Kavşak İle Divan Kavşak Arası)

10. Mete Caddesi Taksim Akm İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Askerocağı Cadde Kesişimi Işıklar Kapama Noktası İle Akm Önü Kavşak Arası)

11. Bedri Karafakihoğlu Sok. Şehitler Tepesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Mete Kavşak Kapama Noktası İle Şehitler Tepesi Arası)

12. İnönü Caddesi Taksim Akm Ve Dolmabahçe Gazhane Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Önü Kavşak İle Şehitler Tepesi Işıklar Kapama Noktası Arası)

13. Tak-I Zafer Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Akm Kavşak İle Kazancı Yokuşu Kapama Noktası Arası)

14. Sıraselviler Caddesi Taksim Meydan Ve Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kazancı Yokuşu Kapama Noktası İle Akarsu Yokuşu Başı Kapama Noktası Arası)

15. İstiklal Caddesi Ve İstiklal Caddesine Bağlanan Bütün Yollar Trafiğe Kapatılacaktır. (Taksim Meydan İle İlk Belediye Caddesi Kapama Noktası Arası)

16. Meşrutiyet Caddesi İlk Belediye Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tepebaşı Işıklar Kesişimi İle Beyoğlu Belediyesi Arası)

17. İlk Belediye Caddesi Trafiğe Kapatılacaktır. (Meşrutiyet Caddesi Beyoğlu Belediye Önü Kapama Noktası İle İstiklal Caddesi Tünel Meydan Arası)

18. Perşembe Pazarı Tersane Caddesi Karaköy Meydan Ve Unkapanı Köprü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibariyle)

19. Karaköy Kemraltı Caddesi Galata Köprüsü Eminönü İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İtibari İle)

20. Kemeraltı Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan Kapama Noktası İle Boğazkesen Caddesi Kapama Noktası Arası)

21. Necati Bey Caddesi Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Karaköy Meydan İle Tophane Işıklar Arası)

22. Boğazkesen Caddesi İstiklal Caddesi İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Defterdar Yokuşu Girişi Kapama Noktası İle Yeni Çarşı Cadde Girişi Kapama Noktası)

23. Defterdar Yokuşu Caddesi Cihangir İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Boğazkesen Cadde Kesişimi İle Sıraselviler Caddesi Arası)

24. Meclisi Mebusan Caddesi Dolmabahçe Ve Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kadırgalar Caddesi Kapama Noktası İle Tophane Işıklar Kapama Noktası Arası)

25. Mebusan Yokuşu Caddesi Akyol Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Akyol Taksi Durağı Önü Bolahenk Sokak Kesişimi İle Cihangir Caddesi Arası)

BEYOĞLU İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Donanma Caddesi 2. Fişekhane Deresi Caddesi 3. Dereboyu Caddesi 4. Bülent Demir Caddesi 5. Irmak Caddesi 6. Kurtuluş Deresi Caddesi 7. Piyalepaşa Bulvarı 8. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi 9. Fatih Sultan Caddesi 10. Fatih Sultan Mimberi Caddesi 11. Alt Baruthane Caddesi 12. Üst Baruthane Caddesi 13. Kulaksız Caddesi 14. Okmeydanı Caddesi 15. Hasköy Caddesi 16. Kumbarhane Caddesi 17. İmrahor Caddesi 18. Asker Ocağı Caddesi

ŞİŞLİ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Cumhuriyet Cadde Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Divan Otel Önü Kavşak İle Harbiye Askeri Müze Önü Kapama Noktası Arası)

2. Halaskargazi Caddesi Şişli Ve Taksim Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Harbiye Askeri Müze Önü Işıklar İle 19 Mayıs Cadde Kesişimi Arası)

3. Rumeli Caddesi Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Nişantaşı Kavşak Noktası İle Osman Bey Kavşak Arası)

4. Abide-İ Hürriyet Caddesi Çağlayan Alt Geçiti Çağlayan Adliye Önü Işıklar İtibariyle Trafiğe Kapatılacaktır.

5. Büyükdere Cadde Taksim Meydan Ve Şişli İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (19 Mayıs Cadde Kesişimi İle Mecidiyeköy Meydan Arası)

6. Büyükdere Caddesi Esentepe Varyant Altı İle Mecidiyeköy Arası Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

7. Merkez Cadde Geçit Sok. Abide-İ Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kuştepe Köprü Altı İle Abidei Hürriyet Cadde Arası)

8. Darülaceze Caddesi Araç Trafiğine Kapatılacaktır.

9. Abide-İ Hürriyet Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Hürriyet Tepe Işıklar İle Ergenekon Caddesi Arası)

10. İzzetpaşa Cadde Halaskargazi Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Abide-İ Hürriyet Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)

11. Ergenekon Caddesi Pangaltı İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Kurtuluş Cadde Kesişimi İle Halaskargazi Cadde Arası)

12. Dolapdere Caddesi Pangaltı Altı İstikameti Trafiğe Kapatılcaktır. (Poyraz Sokak Kesişimi İle Ergenekon Caddesi Arası)

13. Mahmut Ağa Yokuşu Kurtuluş İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Piyalepaşa Bulvarı Kesişimi İle Yay Meydanı Sokak Arası)

14. Sıracevizler Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Kağıthane Tünel Dönüşü İtibari İle)

15. Akar Caddesi Dolmabahçe Tünel İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Varyant Altı Dolmabahçe Taksim Dönüşü İtibari İle)

16. Darülaceze Yolu Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibari İle)

17. İncirli Dede Caddesi Feriköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Cadde Kesişimi İtibariİle)

18. Dolmabahçe Tüneli Dolmabahçe Merydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Akar Caddesi Tünel Girişi İtibari İle)

19. Duçi Sokak İle Huzur Sokak Sıracevizler Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Bomonti Kavşak Girişleri İtibari İle)

20. Esen Sokak İle Hasat Sokak Şişli Camii İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Çiftecevizler Caddesi Girişleri İtibari)

21. Darülaceze Caddesi Abidei Hürriyet Cadde İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Şişli Belediye Önü Kavşak İtibari İle)

22. Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan Gelişi Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Tünel İşletme Müdürlüğü Gerisi Odese Bulvarı Ayrımı İtibari İle)

23. Odese Bulvarı Piyale Paşa Uzay Otomotiv İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Fevzi Çakmak Caddesi Muradiye Camii Önü İtibari İle)

24. İmrahor Caddesi Kağıthane Tüneli Bomonti İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (İmrahor Kağıthane Ve Sütlüce Girişleri İtibari İle)

ŞİŞLİ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy Meydan İle Zincirlikuyu Arası 2. Mecidiyeköy Yolu Caddesi 3. Ortaklar Caddesi 4. Bahçeler Sokak 5. Bülent Tarcan Caddesi 6. Hakkı Yeten Caddesi 7. Vali Konağı Caddesi 8. Aytekin Kotil Caddesi 9. 19 Mayıs Caddesi 10. Kadırgalar Caddesi Bayıldım Caddesi İle Adil Baba Kavşak Arası 11. Maçka Caddesi 12. Teşvikiye Caddesi 13. Abdi İpekçi Caddesi 14. Mim Kemal Öke Caddesi 15. Taşkışla Caddesi 16. Kurtuluş Caddesi 17. Bozkurt Caddesi 18. Silahşör Caddesi 19. Avukat Caddesi 20. Çiftecevizler Caddesi 21. Darülaceze Caddesi

BEŞİKTAŞ İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Balmumcu Kavşak Ve Zincirlikuyu Balmum Alt Geçit Girişi İle Merkez Komutanlığı Işıklar Arası)

2. Barbaros Bulvarı Beşiktaş Meydan İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Merkez Komutanlığı Işıklar İle Beşiktaş Meydan Arası)

3. Sait Çiftçi Yıldız Kavşağı Cadde Barbaros Bulvarı Katılımı Trafiğe Kapatılacaktır. (D-100 Güney Barbaros Bulvarı Katılımı İtibariyle)

4. Barbaros Bulvarı Saray Caddesi, Yıldız Caddesi Ve Eski Yıldız Cadde Beşiktaş Meydan Dönüşü Trafiğe Kapatılacaktır. (Yıldız, Serencebey Ve Eski Ortaköy Dönüşü Işıklar İtibari İle)

5. Çiğdem Sokak İle Barbaros Hayrettin İskelesi Sokak Trafiğe Kapatılacaktır. (Çırağan Caddesi Kesişimi İtibari İle)

6. Beşiktaş Cadde Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Beşiktaş Meydan İle Süleyman Seba Cadde Başı Işıklar Arası)

7. Dolmabahçe Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Süleyman Seba Cadde Başı İle Kadırgalar Altbaş Işıklar Arası)

8. Vişneli Tekke Sokak Dolmabahçe İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Prof. Alaeddin Yavaşça Sokak Kesişimi İtibari İle)

9. Dolmabahçe Gazhane Cadde Karaköy İstikameti Trafiğe Kapatılacaktır. (Asker Ocağı CaddeKesişimi Süzer Plaza Önü Kapama Noktası İle Dolmabahçe Meydan Arası)

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Barbaros Bulvarı Çıkış İstikameti 2. Çırağan Caddesi 3. Ortabahçe Caddesi 4. Süleyman Seba Caddesi 5. Kadırgalar Caddesi Dolmabahçe Işıklar İle Bayıldım Caddesi Arası 6. Bayıldım Caddesi 7. Şair Nedim Caddesi 8. Nüshetiye Caddesi 9. Ihlamur Yıldız Caddesi 10. Emirhan Caddesi 11. Ayazma Dere Caddesi 12. Yıldız Caddesi 13. Palangalar Caddesi 14. Balmumcu Şakir Kesebir Sokak 15. Büyükdere Caddesi Sarıyer İstikameti

D-100 KAPANACAK YOLLAR (05:00-)

1. D-100 Kuzey Mecidiyeköy Ayrım

2. D-100 Kuzey Kasımpaşa Taksim Ayrımları

3. D-100 Kuzey Okmeydanı Yan Yol Kasımpaşa Taksim Ayrımları

4. D-100 Kuzey Beşiktaş Ayrımları

5. Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Okmeydanı Köprü Altı

6. D-100 Güney Okmeydanı Piyalepaşa Ayrım

7. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Mecidiyeköy Ayrım

8. D-100 Güney Beşiktaş Balmumcu Ayrım

9. D-100 Güney Çağlayan Yanyol Çağlayan Ayrımları

D-100 ALTERNATİF YOLLAR

1. D-100 Kuzeyden Mecidiyeköye giden akım kapatılarak, Haliç Kuzey istikametine yönlendirilecek) 2. Kuzey Çağlayan Yanyoldan Kasımpaşa Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek) 3. Kuzey Okmeydanı Yanyoldan Taksim istikametine giden akım kapatılarak, akım Haliç istikametine yönlendirilecek) 4. Tem istikametinden gelip Piyalepaşaya istikametine giden akım tamamen kapatılarak akım, Haliç istikametine verilecek) 5. Güney Haliç istikametinden Piyale Paşaya giden akım, tamamen kapatılarak akım D-100 Güney istikametine verilecek) 6. Güney Çağlayan Yanyoldan Mecidiyeköy istikametine giden akım, D-100 Güney istikametine yönlendirilecek) 7. D100 Güney İstikametinden Beşiktaş Balmumcu istikametine giden akım, Levent-Sarıyer istikametine yönlendirilecek)

KADIKÖY İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05.00 - …)

1. Kavak İskele Caddesi – Tıbbiye Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Caddesi – Tıbbiye Caddesi kesişimi arasında kalan tıbbiye caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

2. Tıbbiye Caddesi – Rıhtım Caddesi Kesişimi ile Rıhtım Sokak – Rıhtım caddesi arasında kalan rıhtım caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

3. Rıhtım Sokak – Albay Faik Sözdener Caddesi Kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi – Albay Faik Sözdener caddesi kesişimi arasında kalan Albay Faik Sözdener Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

4. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi – Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Söğütlüçeşme Caddesi Kurbağalıdere Caddesi Kesişimi arasında kalan Kurbağalıdere Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

5. Söğütlüçeşme Caddesi -Kurbağalıdere Caddesi kesişimi ile Rıhtım Caddesi - Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi arasında kalan Söğütlüçeşme Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar

ALTERNATİF YOLLAR

1. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu) 2. Kurbağalıdere Caddesi (Hasanpaşa İstikameti) 3. Dr. Esat Işık Caddesi 4. Acıbadem Caddesi 5. Recep Peker Caddesi 6. Bağdat Caddesi 7. D-100 Karayolu 8. Taşköprü Caddesi 9. Dr. Eyüp Aksoy Caddesi

KARTAL İLÇESİ KAPANACAK YOLLAR (05:00-) 1. Turgut Özal Bulvarı Yunus Caddesi keşimi

2. Turgut Özal Bulvarı Çanakkale Caddesi ve Pendik İlçesi Ankara Caddesi (Erol Kaya Caddesi) arası her iki yönde de trafiğe kapalı olacak

3. Sanayi Caddesi, Ulunay Caddesi kesişimi ile Turgut Özal Bulvarı Katılımı arası

4. İhlas Sokak Turgut Özal Bulvarı kesişimi5. Şehzade Caddesi Turgut Özal Bulvarı kesişimi6. Egemenlik Bulvarı Kartal Baba Alt Geçidi

7. Savarona Caddesinin tamamı8. Neyzen Tevfik Caddesi, Şehit Tamer Kılıç Soka k Kesişimi ile Savarona Caddesi arası

ALTERNATİF YOLLAR

1. Turgut Özal Bulvarı Güney Yoldan Çanakkale Caddesi istikametine verilecek2. Turgut Özal Bulvarı Kuzey Yoldan Ankara Caddesi, Erol Kaya caddesi istikametine verilecek.3. Ankara Caddesi ve Üsküdar Caddesi ve Erol Kaya Caddesi kullanılacak4. Sanayi Caddesinden Ulunay Caddesi ve Namık Kemal Caddesi istikametine verilecek5. D-100 Kuzey ve Güney Yollar

(AEK)