İstanbul Valiliği: 1 kişi öldü, 5 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği dün akşam (17 Ekim Salı) İsrail Başkonsolosluğu önünde yapılan protesto eylemleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısı birçok kentte protesto edildi

Açıklamada protesto eylemleri sırasında kalp krizi geçiren bir kişinin hayatını kaybettiği, olaylarda taşkınlık çıkaran 5 kişinin ise gözaltına alındığı ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca 43'ü polis 63 kişinin de yaralandığı belirtildi.

“Bu müdahaleye mecbur kalmak…”

Açıklama şöyle:

"17.10.2023 Salı günü, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur."

"Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış."

"Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran- bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz."

(EMK)