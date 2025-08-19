ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2025 17:16
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2025 17:28
1 dk Okuma

İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine yüzde 50 zam

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin 3 bin TL'lik KYK bursu ya da kredisiyle alabildikleri öğün sayısı 85’ten 57’ye düştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine yüzde 50 zam
İstanbul Üniversitesi, yönetim kurulu karasıyla yemekhane ücretlerine zam yaptı. 35 TL olan öğün ücretini yüzde 50 arttırarak 52,50 TL’ye yükseltti.

3 bin liralık KYK bursu/kredisi ile geçinmeye çalışan öğrenciler için yemekhanede yemek yiyebilecekleri öğün sayısı 85’ten 57’ye düştü. İstanbul Üniversitesi öğrencilere kahvaltı, öğle ve akşam yemeği veriyor.

İstanbul Üniversitesi 2024 akademik yılının başında 15 TL olan bir öğünün fiyatını 25 TL’ye yükseltilmişti. Bahar dönemi başlarken de 25 TL olan bir öğün yemeğin fiyatı yüzde 40 zam yapılarak 35 TL yapmıştı.

bianet’ten Elif Yavuz İstanbul Üniversitesi’nin yemekhanesiyle ilgili Haziran ayında yaptığı bir haberde öğrencilerle konuşmuş ve Ezgi Güneş isimli öğrenci üniversiteye başladığı yıl olan 2021’de 3,5 TL olan yemek ücretinin sadece 4 yılda nasıl 35 TL’ye yükseltilmesini eleştirmişti.

Merkez Bankası’na göre Ocak 2021’den Temmuz 2025’e kadar olan enflasyon yüzde 522’ydi. Buna rağmen son zamla birlikte İstanbul Üniversitesi’nin yemekhane ücretlerine bu dönemde yaptığı artış oranı yüzde 1.400’ü buldu.

Güneş ayrıca yemekhanede besin değeri çok düşük olan, kalorisinin büyük kısmını glikozun verdiği menüyü eleştirmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi yemekhane protestosu
