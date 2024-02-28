İstanbul Üniversitesi’nde Önder Babat için eylem

Devrimci Gençlik Dernekleri, 3 Mart 2004’te Taksim’deki Devrimci Hareket Dergi Bürosu'ndan henüz çıkmışken kimliği belirsiz şahıslarca ateşli silahla vurulan Önder Babat için eylem düzenledi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın okulundan seslenen üniversite öğrencileri, astıkları pankartla 25 yaşındayken öldürülen Babat için adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 1 Mart Cuma saat 14.00’da Babat’ın faillerinin açığa çıkarılması talebiyle ve Babat’ı anmak için Beyazıt Ana Kapı’da olacak.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın okulundan sesleniyoruz!



Önder için adalet! #ÖnderBabat pic.twitter.com/ugM5gbzqJW — Devrimci Gençlik Dernekleri (@DGDernekleri) February 28, 2024

“Adalet sesini büyütelim”

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Babat’ın dava dosyası, mart ayında 20’nci yılını dolduracak.

Önder Babat dosyasının faili meçhule bırakılıp kapatılmaması için kurulan “Önder için Adalet” platformu, davanın zamanaşımına uğramasından endişe duyuyor:



“Bugün hâlâ dosyada yapılabilecekler bulunmaktadır. Dosya bilinçli şekilde faili meçhule bırakılmayacaksa soruşturmada eksik bırakılan hususlar derhal giderilmelidir. Bunun için imkân da zaman da hâlâ bulunmaktadır. Derhal ihmal görüntüsü altında soruşturmayı engelleyenler hakkında işlem yapılmalı, basına ve diğer soruşturmalara konu olan şüpheliler sorgulanmalıdır. Bu dosyayı kapattırmamak için Önder Babat için adalet sesini büyütmemiz gerekmektedir. Bu sesi hep birlikte büyütelim.”