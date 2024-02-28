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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2024 15:43
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2024 16:11
2 dk Okuma

İstanbul Üniversitesi’nde Önder Babat için eylem

“İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın okulundan sesleniyoruz: Önder için adalet!”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Üniversitesi’nde Önder Babat için eylem
Fotoğraf: Videodan ekran görüntüsü

Devrimci Gençlik Dernekleri, 3 Mart 2004’te Taksim’deki Devrimci Hareket Dergi Bürosu'ndan henüz çıkmışken kimliği belirsiz şahıslarca ateşli silahla vurulan Önder Babat için eylem düzenledi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Önder Babat'ın okulundan seslenen üniversite öğrencileri, astıkları pankartla 25 yaşındayken öldürülen Babat için adalet çağrısında bulundu.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, 1 Mart Cuma saat 14.00’da Babat’ın faillerinin açığa çıkarılması talebiyle ve Babat’ı anmak için Beyazıt Ana Kapı’da olacak.

“Adalet sesini büyütelim” 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Babat’ın dava dosyası, mart ayında 20’nci yılını dolduracak. 

Önder Babat dosyasının faili meçhule bırakılıp kapatılmaması için kurulan “Önder için Adalet” platformu, davanın zamanaşımına uğramasından endişe duyuyor:

Bugün hâlâ dosyada yapılabilecekler bulunmaktadır. Dosya bilinçli şekilde faili meçhule bırakılmayacaksa soruşturmada eksik bırakılan hususlar derhal giderilmelidir. Bunun için imkân da zaman da hâlâ bulunmaktadır. Derhal ihmal görüntüsü altında soruşturmayı engelleyenler hakkında işlem yapılmalı, basına ve diğer soruşturmalara konu olan şüpheliler sorgulanmalıdır. Bu dosyayı kapattırmamak için Önder Babat için adalet sesini büyütmemiz gerekmektedir. Bu sesi hep birlikte büyütelim.”

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FAİLİ MEÇHUL CİNAYET
Türkiye, Önder Babat Cinayetinde AİHM'de Mahkum
12 Ocak 2010
/haber/turkiye-onder-babat-cinayetinde-aihm-de-mahkum-119414
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/haber/onder-babat-i-vuranlar-hesap-versin-112898
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