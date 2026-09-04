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YT: Yayın Tarihi: 04.09.2026 14:32 4 Eylül 2026 14:32
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.09.2026 14:54 4 Eylül 2026 14:54
Okuma Okuma:  3 dakika

İstanbul Üniversitesi tabldot küçülttü: Öğrencinin yemeğine yüzde 33’lük zam

Öğrencilerin bir öğün yemeği 52,50 TL’den 70 TL’ye yükseldi. 4 bin lira KYK bursu/kredisi alan bir öğrencinin ay boyunca günde iki öğün yiyebilmesi için ise artık en az 4 bin 200 liraya ihtiyacı var.

Sudenaz Güleryüz

Sudenaz Güleryüz

Sudenaz Güleryüz

Görseli Büyüt
İstanbul Üniversitesi tabldot küçülttü: Öğrencinin yemeğine yüzde 33’lük zam
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İstanbul Üniversitesi 2026-2027 akademik yılının başlangıcı öncesi yemekhane ücretlerine yüzde 33 zam yaptı. Öğün bedeli 52,50 TL’den 70 TL’ye yükseltti.

Okul yönetimi Eylül 2025’te yemekhane ücretini yüzde 50’lik artışla 35 TL’den 52,50 TL’ye çıkartmıştı.

Böylece kampüs yemekhanesinde bir öğün yemeğin bedeli son bir senede yüzde 100 artmış oldu.

"Okumak için çalışmak zorundayız"

Günün büyük bölümünü kampüste geçiren öğrenciler için yemekhane, en temel yaşam alanlarından biri. Ancak artan maliyetler, öğrencilerin günlük yaşam alışkanlıklarını da değiştiriyor.

Kampüsteki durumu değerlendiren İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü son sınıf öğrencisi Salih B., üç-dört yıl öncesine kıyasla akşam yemeği için okulda bekleyen öğrenci sayısının azaldığını belirtiyor.

Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını ertelemek ya da geçiştirmek zorunda kaldığını kaydeden Salih B., "Evde kalan öğrenciler eve gidene kadar açlığını erteliyor, yurtta kalanlar ise su ısıtıcısı (kettle) veya cezvede noodle yaparak karınlarını doyurmaya çalışıyor" dedi.

Yemekhane zamlarının artık bir "dönem başı ritüeline" dönüştüğünü ifade eden Salih B., sorunun yalnızca yemek ücretiyle sınırlı kalmadığını ekledi:

"2022’de üniversiteye başladığım ilk gün yemekhaneye gittiğimde aklıma Sibel Ünli gelmişti. O günden bugüne üniversitede yemek hâlâ ücretsiz ve ulaşılabilir değil; üstelik artık çok daha pahalı. Sorun yalnızca 70 liralık yemek değil; öğrencilerin barınmak, beslenmek ve okuyabilmek için sürekli çalışmak zorunda bırakılması."

Öğrencinin 5 yılda 128 öğünü çalındı

Eylül 2021’de 650 TL olan KYK lisans bursu ile kampüs yemekhanesinde 185 öğün yemek yenebilirken, 2026 itibarıyla 4 bin TL’ye yükselen bursa rağmen alınabilen öğün sayısı 57’ye geriledi.

Böylece öğrencinin aylık bursunun karşılayabildiği yemek miktarı son 5 yıl içerisinde toplam 128 öğün azaldı.

2021'den bu yana geçen 5 yılda KYK bursu yaklaşık 6,1 katına çıkarken, aynı dönemde yemekhane ücreti 3,50 TL'den 70 TL'ye yükselerek 20 katına ulaştı.

KYK lisans bursu/kredisi (Aylık)Tek öğün yemek ücretiYenilebilecek öğün sayısı

Eylül 2021

650 TL

3,50 TL

185 öğün

Eylül 2022

850 TL

6,00 TL

141 öğün

Eylül 2022

1.250 TL

15,00 TL

83 öğün

Eylül 2024

2.000 TL

25,00 TL

80 öğün

Şubat 2025

2.000 TL

35,00 TL

57 öğün

Eylül 2025

3.000 TL

52,50 TL

57 öğün

Eylül 2026

4.000 TL

70,00 TL

57 öğün

İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine yüzde 50 zam
İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane ücretlerine yüzde 50 zam
19 Ağustos 2025

(SG/HA)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi yemekhane protestosu yemekhane yemekhane zammı yemekhane ücretler
Sudenaz Güleryüz
Sudenaz Güleryüz
tüm yazıları

Temmuz-Ağustos 2026 bianet stajyeri. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 2. sınıf öğrencisi. Emek, kadın ve toplumsal haklar alanlarında habercilikle ilgileniyor.

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