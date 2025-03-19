İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun yükseköğrenim diplomasının “iptal edilmesini” protesto etmek için bugün Esnaf Yemekhanesi önünde bir araya geldi. Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite'nde öğrenciler de katıldı.

Yemekhaneden İstanbul Üniversitesi Ana Kapısı’na doğru yürüyüşe başlayan öğrencilere engel olmak isteyen polis, öğrencilerin önüne barikat çekti.

Öğrenciler ile polis arasındaki ilk müzakerede, polis “Pankartsız ve slogansız yürürseniz sessizce geçmenize izin veririz” dedi; ancak öğrenciler bunu kabul etmedi ve yürüyüşe başladılar. Yürüyüş, İktisat Fakültesi önüne kadar devam etti.

Öğrenciler, yürüyüşe devam etmek üzere polisin barikatı kaldırmasını beklerken sık sık “Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip”, “Hükümet istifa”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz” ve “Polis simit sat, onurlu yaşa” sloganları attı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri barikatı aştı. Polis öğrencilere biber gazıyla müdahale etti.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/7HFOkFal7D — bianet (@bianet_org) March 19, 2025

Öğrenciler ve polis arasındaki müzakere olumsuz sonuçlanınca polis, öğrencilerin geçişlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Bunun üzerine öğrenciler barikata yüklendi. Bir grup barikatı aşmayı başardı; ancak polis diğer öğrencileri barikatın gerisinde tutmaya devam etti. Barikatı aşan öğrenciler geri dönerek barikata yeniden yüklenince, polis plastik mermi ve biber gazı kullandı.

Öğrenciler, müdahaleye rağmen İstanbul Üniversitesi Ana Kapısı’na ulaştı ve burada, İmamoğlu ile İBB'ye yönelik operasyona karşı basın açıklamalarını okudu.

Öğrenciler, açıklamanın ardından İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçti.

“Geleceğimize sahip çıkıyoruz”

Öğrencilerin açıklaması özetle şöyle:

“İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, üniversitemiz yönetim kurulunun, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etme kararını kabul edilemez buluyoruz. Bu kararın, yalnızca bir kişiyi ilgilendiren değil, doğrudan demokrasiyi hedef alan, seçimlere müdahale niteliği taşıyan bir adım olduğu açıktır. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde alınan böylesine kritik bir kararın, bilimsel ve hukuki temellerden uzak şekilde verilmesi, yalnızca bir akademik işlem değil, aynı zamanda demokratik sürece dışarıdan yapılan bir etki anlamına gelmektedir. İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, bilimin ve akademinin tarafsızlığını korumak yerine, alınan kararlarla üniversitemizin kurumsal itibarını zedelemiştir. Yönetim kurulu ellerinde bulunan yetkileri her türlü etik değeri hiçe sayarak iktidarın çıkarları için kullanmaktadır. Akademik kurumların, bilim üretmek yerine belirli siyasal süreçlerin bir parçası haline getirilmesi, üniversiteleri antidemokratik kurumlar haline getirmekte, yüksek öğrenimin altını boşaltmaktadır. Tek adam iktidarı güç kaybediyor, güç kaybettikçe saldırılarını arttırıyor. Halkın oyuyla seçilen siyasetçilere, muhalif gazetecilere ve kendi gibi düşünmeyen herkese bir gecede soruşturmalar açıyor, tutuklatıyor. Bizlere hukuk fakültesinde öğretilen dersler verilen kararlarla örtüşmüyor, anlamsızlaşıyor. Hukuk iktidar elinde bir sopa gibi sallanıyor, her türden farklı ses baskı altına alınıyor. Üniversite öğrencilerine reva görülen ise geleceğimizin olmadığı, yasaklarla dolu bir Türkiye! Bunu kabul etmiyoruz, geleceğimize, demokrasiye, haklarımıza sahip çıkıyoruz. Üniversiteler özerk ve demokratik bir nitelik kazanmadan da bu mümkün değildir. YÖK ve üniversite yönetimleri eliyle inşa edilen, karar süreçlerinde öğrencilerin tümüyle dışarıda bırakıldığı, her geçen yıl eğitimin niteliksiz hale geldiği antidemokratik bir üniversite anlayışını kabul etmiyoruz! Bu nedenle, İstanbul Üniversitesi yönetimi aldığı bu karardan derhal vazgeçmelidir! İktidarın politikaları etrafında dizayn edilen üniversiteler ve eğitim sisteminin karşısında demokratik ve özerk üniversiteler için bütün sıra arkadaşlarımızı bir kez daha mücadele etmeye, seçme ve seçilme hakkının gaspına karşı ses çıkarmaya, demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmaya çağırıyoruz!”

(AD/TY)