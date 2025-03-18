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Yayın Tarihi: 18 Mart 2025 18:25
 ~ Son Güncelleme: 18 Mart 2025 21:13
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İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun böyle bir karar alma yetkisi yok. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır" dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti
Fotoğraf: Ekrem İmamoğlu/X

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Ekrem İmamoğlu: "Kurtuluş yok tek başına"

İBB Başkanı İmamoğlu kararın ardından sosyal medyadan derhal verdiği yanıtta, Üniversite'nin böyle bir karar alma yetkisi olmadığını belirtti. "Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak." dedi. 

İstanbul Üniversitesi'nin açıklaması

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir."

Avukat Pehlivan: Karar yok hükmündedir

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir" dedi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
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