İstanbul'un dünü ‘Geçmiş Zaman Kargaları’yla Büyükada’da

Karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in “Geçmiş Zaman Kargaları” adlı foto-illüstrasyon sergisi Büyükada’da sanatseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, Taş Mektep ile Büyükada Vapur İskelesi’nde görülebiliyor.

Gürses, sergide uzun ömürleri ve kent yaşamındaki süreklilikleri nedeniyle kargaları İstanbul’un geçmişine tanıklık eden gözlemciler olarak ele alıyor.

Osmanlı’nın son döneminden 20. yüzyılın ortalarına uzanan eski İstanbul fotoğraflarını kullanan sanatçı, fotoğraflardaki gündelik yaşam sahnelerine çizimleriyle kargaları dahil ediyor.

Pera’dan Dolapdere’ye, Kadıköy’den Adalar’a

Sergide 1930’ların Pera’sındaki eğlence hayatından Dolapdere’deki otomobil tamircilerine, Adalar’daki kadınlardan deniz havası almak için Kadıköy’e gelen ailelere kadar farklı dönem ve mekanlardan gündelik yaşam sahneleri yer alıyor.

Fotoğraflarda çoğunlukla arka planda kalan kargalar, Gürses’in çizimleriyle sahnelerin merkezine taşınıyor.

“Geçmiş Zaman Kargaları”, İstanbul’un mimarisinden eğlence kültürüne, giyim kuşamdan semt yaşamına uzanan değişimini kargaların süreklilik gösteren varlığı üzerinden izliyor.

Sergi, 31 Ocak 2027’ye kadar pazartesi günleri hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Taş Mektep ve Büyükada Vapur İskelesi’nde ücretsiz ziyaret edilebilir.

Kemal Gökhan Gürses hakkında 1964’te İstanbul’da doğan Kemal Gökhan Gürses, profesyonel karikatüristliğe 14 yaşında Gırgır dergisinde başladı. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde günlük bant karikatürleri çizdi. Gürses, kariyeri boyunca reklam filmi yönetmenliği, tiyatro yazarlığı ve yönetmenliği, senaristlik, seslendirme sanatçılığı, grafik tasarım ve illüstrasyon alanlarında da çalıştı. Yayımlanmış kitapları ve sahnelenmiş tiyatro oyunları bulunan Gürses, Büyükada’da yaşıyor.

(HA)