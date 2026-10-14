İstanbul'u sel aldı: 1.277 su baskını, bir ölüm, 15 heyelan, binlerce yardım çağrısı

İstanbul Valiliği, 14 Ekim günü sabah 06:00 ile 20:00 arasında kesintisiz süren olağanüstü yağışların 1.277 su baskınına yol açtığını, kentte 15 heyelan, 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve iki çatı uçması kaydedildiğini bildirdi. Ayrıca 808 konut, 280 iş yeri ve 76 araçla ilgili ihbarlar alındı.

Valilik açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“AFAD, İBB, İlçe Belediyeleri başta olmak üzere tüm kurumlar 8 bin personel, 2 bin araç ve iş makinası ile sahada yağış nedeniyle oluşan olumsuzluklara müdahale etmektedir.”

Kent genelinden alınan 2 bin 518 ihbarın ilgili müdahale ekiplerine yönlendirildiği bildirildi.

Beykoz'da metrekareye 194 kilogram yağmur

İstanbul'un ilçeleri arasında yağış miktarı farklılık gösterdi.

Valiliğin verilerine göre Beykoz-Ömerli'de metrekareye 193,84 kilogram; Arnavutköy'de 125,9, Sarıyer-İTÜ Maslak istasyonunda 124,72, Çatalca'da 75,2 kilogram yağış kaydedildi.

Buna karşılık Kartal'da 14,3, Bakırköy'de yalnızca 6,8 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış özellikle İstanbul'un bazı kuzey ve batı ilçelerinde yoğunlaştı.

Yollar ve alt geçitler sular altında kaldı

Sağanak, özellikle Esenyurt, Başakşehir, Sultangazi ve Bayrampaşa'da ciddi su baskınlarına yol açtı.

Esenyurt Haramidere Sanayi Bölgesi'nde iş yerlerini su bastı. Başakşehir İkitelli'de araçlar suyla dolan yollarda ve alt geçitlerde mahsur kaldı.

Sultangazi'de yolların göle dönmesi nedeniyle yayalar yürümekte zorlandı. Bayrampaşa'da iş yerlerini korumaya çalışan esnaf, biriken suları kendi imkânlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Alt geçitlere ve bazı metro istasyonlarına su girmesi ulaşımda aksamalara neden oldu. Trafikte kalan araçlar ve toplu taşıma duraklarında biriken yolcular, yağışın günlük yaşam üzerindeki etkisini artırdı.

Fatih'te 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı

Sel felaketinin ilk ölüm haberi akşam saatlerinde geldi. Fatih'in Balat Mahallesi'ndeki Çukurbostan Parkı'nda 14 yaşındaki M.I., bir su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sel sularında sürüklenen kadın kurtarıldı

Esenyurt'un Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde suya kapılan bir kadın, metrelerce sürüklendikten sonra çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Sarıyer Ayazağa'da ise saat 19.00 sıralarında bir İETT otobüsü sel sularında sürüklendi. Mahsur kalan yolcular otobüsün tepesine çıkarak yardım bekledi.

Perşembe günü okullar tatil, motosikletler trafikten men edildi

İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü kent genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin, gazilerin ve belirli koşullarda sekiz yaşından küçük çocuğu bulunan kadın çalışanların idari izinli sayılacağını açıkladı.

Motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı da 14 Ekim saat 21.00'den başlayarak ikinci bir talimata kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliğinin 19.49'da yayımladığı resmi açıklamada özellikle bodrum katlarında oturan yurttaşların su baskını tehlikesine karşı önlem almalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istendi.

Felaketin boyutları

İstanbul'da birkaç saat içinde felaket boyutlarına bürünen olağanüstü yağışın etkisi, yalnızca su baskınlarıyla sınırlı değildi. Heyelanlar, elektrik çarpması tehlikesi, sürüklenen araçlar ve toplu taşıma sistemindeki aksamalar kent altyapısının farklı kesimlerinde sorunlara yol açtı.

İstanbul'un sel tarihinde yeni bir felaket

14 Ekim'de Beykoz-Ömerli'de metrekareye düşen 193,84 kilogram yağış, İstanbul'un ekim ayı ortalaması olan 66,3 kilogramın yaklaşık üç katı. Bu miktar, kentin tarihsel yağış rekorlarına yaklaşırken bazı istasyonlarda kaydedilen en yüksek günlük değerleri de aşıyor.

İstanbul daha önce de benzer felaketler yaşadı. Eylül 2009'da Ayamama Deresi ve çevresindeki selde 31 kişi hayatını kaybetti. Temmuz 2017'de Silivri'de 2 saat içinde 118 kilogram yağış ölçüldü. Eylül 2023'te Arnavutköy ve Başakşehir'de 125 kilograma ulaşan sağanakta 2 kişi yaşamını yitirdi. 2026 felaketi, şiddetli yağış açısından istisnai boyutlara ulaşmış olsa da, İstanbul'un sel geçmişinde benzer felaketler yaşanmıştı.

1.277 su baskını, 15 heyelan ve sel sularında sürüklenen araçlar ve Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuğun su birikintisinde elektrik akımına kapılarak ölmesini içeren 14 Ekim bilançosu, İstanbul'un hala 2009'dakinden daha güvenli bir kentsel yaşam sunmaktan uzak olduğunu gösterdi.

(AEK)