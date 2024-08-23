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Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:18
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 11:30
2 dk Okuma

İKİ KİŞİYE DAVA AÇILDI

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi’nden tepki: "Pankart nerede, yürüyüş nerede?"

23 Haziran'daki Trans Onur Yürüyüşünde Kadıköy’de gözaltına alınan iki kişi hakkında "izinsiz gösteri ve yürüyüş gerçekleştirdikleri" iddiasıyla dava açıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, çizim tarzında renkli bir illüstrasyon yer alıyor. Görselin üst kısmında, turuncu zemin üzerine siyah harflerle yazılmış "Taksim'de yürütmediğinize pişman olacaksınız!" ifadesi dikkat çekiyor. Bu ifade, bir protesto ya da hak talebini simgeliyor. Görselin alt kısmında ise, çeşitli LGBTQ+ bayrakları taşıyan, farklı ten renklerine sahip insan figürleri yer almakta. İnsan figürleri, ellerini havaya kaldırmış şekilde, bayraklar ve pankartlar taşıyor. Bayraklar arasında gökkuşağı bayrağı ve LGBTQ+ topluluğunun diğer sembolik bayrakları bulunuyor. Görselde kullanılan renkler oldukça canlı ve parlak olup, genel tema olarak bir direniş ve hak mücadelesini simgeliyor. Bu çizim, toplumsal bir harekete dikkat çekmek amacıyla yapılmış bir illüstrasyon olarak değerlendirilebilir.

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, 23 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 10. Trans Onur Yürüyüşü sırasında iki kişinin gözaltına alınması ve sonrasında açılan dava ile ilgili bir açıklama yaptı.

Komite, nefret suçlarına karşı tüm insan hakları savunucularını davayı sahiplenmeye çağırdı ve İstanbul 11. Trans Onur Haftası'na katılım için bir çağrı yaptı.

23 Haziran'daki Trans Onur Yürüyüşü’nde Kadıköy’de gözaltına alınan iki kişi hakkında izinsiz gösteri ve yürüyüş gerçekleştirdikleri iddiasıyla dava açıldığı, 23 Ağustos'ta öğrenildi. İlk duruşmanın 28 Ocak 2025 tarihinde 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği açıklandı.

Komite, yaptığı açıklamada gözaltına alınanların yürüyüş yapmadığını ve pankart taşımadığını belirterek, gözaltıların hukuksuz olduğunu vurguladı.

“Pankart nerede?”

Açıklamada şu noktalara yer verildi:

"23 Haziran’da gerçekleştirilen 10. Trans Onur Yürüyüşü Günü'nde 2 arkadaşımız Kadıköy’de gözaltına alındı. Bugün, yalan iddianamelerle dava açıldığını öğrendik. İlk duruşma 28 Ocak 2025’te 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Gözaltına alınan bir arkadaşımız yürürken, bir arkadaşımız da kafede kahve içerken zorla resmi olmayan araca ters kelepçeli bir şekilde bindirildi. Gözaltına alınan transları pankart astıklarını iddia ederek 8 saat hukuksuzca alıkoyuyorsunuz ama ortada pankart yok. Pankart nerede?

Şimdi de izinsiz gösteri ve yürüyüş diyorsunuz ama herhangi bir yürüyüş gerçekleştirilmedi, bunu siz de biliyorsunuz. Yürüyüş nerede? Her şeyden önemlisi 2911 sayılı kanun, en temel hakkımızdır, yedirmeyiz. Bir yerden bir yere giden transı gözaltına alıp o transa dava açacak kadar gözünüz trans nefretine teslim olmuş. Bu gözaltının tek sebebi arkadaşlarımızın mücadeleleri ve İstanbul Emniyeti’nin onları tanımasıdır. Herhangi bir pankart olmamasına rağmen sırf tanıdığınız için gözaltı süresini uzattığınızı söylediğinizi hatırlatmak isteriz, arkadaşlarımızın yanındayız."

İstanbul Trans Onur Haftası Komitesi, tüm insan hakları savunucularını davayı sahiplenmeye çağırırken, nefret suçlarına karşı mücadelenin devam edeceğini belirtti. 11. Trans Onur Haftası'nda ve 11. Trans Onur Yürüyüşü'nde bir araya geleceklerini duyurdu.

2911 sayılı Kanun’a göre, herkesin önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız olarak kanunların suç saymadığı amaçlarla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahip.

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(EMK)

10. Trans Onur Haftası 10. Trans Onur Haftası Komitesi 10. Trans Onur Yürüyüşü 2911 Sayılı Yasa
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