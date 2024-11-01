İstanbul Trans Onur Haftası duruşmaya çağırıyor

İstanbul Trans Onur Haftası’nın, 10 Şubat 2024’te Kadıköy Süreyya Operası önünde “Depremde Yitirdiklerimiz İçin” başlığıyla düzenlediği basın açıklaması gerekçesiyle 11 LGBTİ+ aktivistine açılan davanın ilk duruşması, 13 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

10 Şubat'ta İstanbul Trans Onur Haftası’nın Süreyya Operası önünde düzenlediği eyleme polis müdahale etmiş ve eyleme katılan 11 kişi işkenceyle gözaltına alınmıştı. Avukatlar ve gazeteciler ise polis tarafından oluşturulan çemberin dışında tutulmuştu.

"Muhalefet, hiçbir güvencesi olmayan bizler kadar cesur olsa yeter"

“Kolay yılmayız”

Trans Onur Haftası Komitesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dayanışma çağrısında bulunarak haklarında dava açılan 11 LGBTİ+ aktivistinin işkenceyle gözaltına alındığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Doğal bir afet olan depremin katliama çevrildiği 6 Şubat katliamında kaybettiklerimizi anmak, katillerin kim olduğunu haykırmak ve artan nefret politikalarına ses çıkarmak için 10 Şubat 2024 günü, Süreyya Operası önünde gerçekleştirmek istediğimiz basın açıklamasına polis saldırısı gerçekleşti. Tek işi direnenlere işkence uygulamak olan polisler zaten tüm Kadıköy’ü ablukaya almıştı. 11 arkadaşımız işkenceyle gözaltına alındı. 1 arkadaşımız 4 ay imza ve 8 yıl yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

“13 Kasım Çarşamba günü saat 09.30’da ilk duruşma gerçekleşecek. Herkesi bu hukuksuzluğa karşı dayanışmaya bekliyoruz. Bizler biliyoruz ne basın açıklaması gerçekleştirmek ne de 6 Şubat’ı anmak suç değildir. Hele var oluşumuz için direnmek asla. Sizin yalan iddianameleriniz, polisiniz, yandaş medyanız, nefret politikalarınız varsa bizim de her gün büyüyen bir mücadelemiz var, kolay yılmayız.” (TY)