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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 11:15
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 16:46
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İstanbul, Tekirdağ ve Muş'ta en az beş gözaltı

Sabah düzenlenen ev baskınlarında Tekirdağ’da iki HDP’li yönetici, İstanbul’da ise DBP PM üyesi Ali Gültepe ile bir HDP’li gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/istanbul-ve-tekirdagda-en-az-dort-gozalti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul ve Tekirdağ’da bu sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlendi.

Baskınlarda İstanbul’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Ali Gültepe ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir kişi; Tekirdağ’da ise HDP Ereğli İlçe Eş Başkanı Rıdvan Ulaşman ve Çerkezköy ilçe yöneticisi Niyazi Artun gözaltına alındı.

Muş'ta da HDP İl Eş Başkanı Bermal Nergiz’in evine ve birçok eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların gerekçesine dair herhangi bir bilgi verilmedi.

Gözaltı sayısının artması bekleniyor.

(TY)

dbp hdp Gözaltı
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