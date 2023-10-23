İstanbul, Tekirdağ ve Muş'ta en az beş gözaltı

İstanbul ve Tekirdağ’da bu sabah saatlerinde bazı evlere baskın düzenlendi.



Baskınlarda İstanbul’da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Parti Meclis (PM) üyesi Ali Gültepe ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi bir kişi; Tekirdağ’da ise HDP Ereğli İlçe Eş Başkanı Rıdvan Ulaşman ve Çerkezköy ilçe yöneticisi Niyazi Artun gözaltına alındı.



Muş'ta da HDP İl Eş Başkanı Bermal Nergiz’in evine ve birçok eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan Nergiz, Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, gözaltıların gerekçesine dair herhangi bir bilgi verilmedi.



Gözaltı sayısının artması bekleniyor.



(TY)