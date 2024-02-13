İstanbul Tabip Odası’ndan Şebnem Korur Fincancı’ya destek

İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 140journos’un “Adnan” belgeselinde hedef gösterilmesine dair açıklama yaptı.

Tabip Odası, Fincancı’nın geçmişte uzmanlık alanı nedeniyle düzenlediği adli tıp raporunda kayıt altına alınan fiziksel bulgular ve “işkence” iddialarına dair yorumunun, belgeselde bilim ve etik dışı şekilde, “makul cevap hakkı” olanağı tanınmadan gündeme getirildiğini belirtti:

“Yıllarca çeşitli siyasi ve bürokratik odaklar tarafından “himaye” edildiği ortaya çıkan bir yapının işlediği suçların mesuliyetinin asıl sahiplerini gizlercesine, hedef şaşırtıcı şekilde bilimsel raporlara yıkılmasını kabul etmiyoruz.

İstanbul Tabip Odası olarak, adil yargılanma hakkının hukuki olarak her bireyin hakkı olduğunu ve kime yapılırsa yapılsın işkencenin bir insanlık suçu olduğunu kamuoyuna tekrar hatırlatıyoruz.

Mesleki yaşamını bir insanlık suçu olan işkenceyle mücadeleye vakfetmiş Şebnem Korur Fincancı’yı haksız şekilde hedef gösteren ve işkenceyi normalleştiren bu belgeselin yapımcılarını kınıyor, habercilik ilkelerine ve etik değerlere uymaya davet ediyoruz. Ortaya çıkan dezenformasyona bir an önce son verilmesini bekliyoruz.”

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı: Israrımdan vazgeçmeyeceğimi devlet de aparatları da çok iyi biliyor

(AS)