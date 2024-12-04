İstanbul: Suriye'deki saldırıları protesto eden 7 kişi tutuklandı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Suriye'deki Türkiye destekli El Kaide uzantısı Heyet Tahrir es-Şam ve kendisine Suriye Milli Ordusu (SMO) adını veren devşirme silahlı gücün Suriye'de sivil halka yönelik saldırılara karşı çıkanlardan yedisi tutuklandı.

Suriye’deki gelişmelerle ilgili “Yeni bir IŞİD’e tahammülümüz yok” sloganıyla açıklama yapmak üzere pazartesi akşam saat 18.30’da Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen grup, polis müdahalesiyle karşılaştı. Protesto "izinsiz" olduğu gerekçesiyle dağıtılmak istenince, eyleme katılmak için alanda toplananlar darp edilerek gözaltına alındı.

İstanbul'da Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla "Yeni bir IŞİD istemiyoruz" diyerek Şişhane'de bir araya gelen kitle ablukaya alındı.



Polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



Video: @tongaege pic.twitter.com/KapdBgMv7f — bianet (@bianet_org) December 2, 2024

Salı günü 7 kişi tutuklandı

Aralarında DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz’ın da içerisinde bulunduğu 84 kişiden 77’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi savcılığa sevk edildi.

ETHA'nın haberine göre, gözaltına alınanların büyük bölümü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, salı günü adliyeye getirilen Şeviş Bulut, Fatma Yaren Şahin, Caner Kayhan, Eylül Devrim Altepe, Elif Çoban, Karani Şimşek, Deniz Bakır çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AEK)