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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2024 01:59
 ~ Son Güncelleme: 4 Aralık 2024 03:36
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EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ

İstanbul: Suriye'deki saldırıları protesto eden 7 kişi tutuklandı

Pazartesi akşamı İstanbul, Şişhane Meydanında HTŞ'nin Halep'e saldırısını izleyen günlerde Suriye kentlerinde halklara inanç ve kimliklerinden ötürü yöneltilen saldırıların protesto edildiği eylemde gözaltına alınan 7 kişi, "polise mukavemet" suçlamasıyla tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul: Suriye'deki saldırıları protesto eden 7 kişi tutuklandı
Şişhane'de polis müdahalesi/Evrensel videosundan kayıt

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Suriye'deki Türkiye destekli El Kaide uzantısı Heyet Tahrir es-Şam ve kendisine Suriye Milli Ordusu (SMO) adını veren devşirme silahlı gücün Suriye'de sivil halka yönelik saldırılara karşı çıkanlardan yedisi tutuklandı.

Suriye’deki gelişmelerle ilgili “Yeni bir IŞİD’e tahammülümüz yok” sloganıyla açıklama yapmak üzere pazartesi akşam saat 18.30’da Şişhane Meydanı’nda bir araya gelen grup, polis müdahalesiyle karşılaştı. Protesto "izinsiz" olduğu gerekçesiyle dağıtılmak istenince, eyleme katılmak için alanda toplananlar darp edilerek gözaltına alındı.

Salı günü 7 kişi tutuklandı

Aralarında  DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz’ın da içerisinde bulunduğu 84 kişiden 77’si  emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakılırken, 7 kişi savcılığa sevk edildi.

ETHA'nın haberine göre, gözaltına alınanların büyük bölümü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, salı günü adliyeye getirilen Şeviş Bulut, Fatma Yaren Şahin, Caner Kayhan, Eylül Devrim Altepe, Elif Çoban, Karani Şimşek, Deniz Bakır çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
İstanbul şişhane İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri
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