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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 2 Ekim 2023 12:19
 ~ Son Güncelleme: 2 Ekim 2023 12:24
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İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir adım attı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/02/istanbul-sozlesmesi-avrupa-birligi-nde-yururluge-girdi.jpg
csgorselarsiv.org/Emre Orman

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin yer aldığı Avrupa Birliği, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve mücadelesine yönelik önemli bir adım attı.

İstanbul Sözleşmesi
İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR
İstanbul Sözleşmesi'nin tüm maddeleri...
20 Ağustos 2020

1 Ekim)’de Avrupa Konseyi Sözleşmesi olarak da bilinen İstanbul Sözleşmesi, AB ülkeleri için yürürlüğe girdi.

Bu durum, AB'nin İstanbul Sözleşmesi'ne bağlılığını ve kadına yönelik şiddetle mücadeleyi önemini bir kez daha vurguluyor.

Avrupa Birliği'nin Taahhüdü

Avrupa Komisyonu, İstanbul Sözleşmesi'nin temel amacının kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak olduğunu hatırlattı. AB, bu sözleşmeyle birlikte kadına yönelik şiddeti durdurmak için kapsamlı ve koordineli politikaları hayata geçirmeyi taahhüt ediyor.

"Eşit bir Birlik içinde yaşayacağız"

Avrupa Komisyonu, resmi sosyal medya hesaplarından İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün #İstanbulSözleşmesi Birliğimiz için yürürlüğe giriyor. Sözleşme, kadınları şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, kovuşturmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Ancak kadınlar ve kız çocuklar artık şiddet korkusuyla yaşamadıkları zaman gerçekten adil ve eşit bir Birlik içinde yaşayacağız.”

“Bu adım, Avrupa Birliği'nin kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığını gösteriyor ve İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını teşvik ediyor.”

“Kadına şiddetle mücadelede atılan bu adımın, Avrupa'da kadınların daha güvende hissetmelerine ve haklarının daha fazla korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.”

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(EMK)

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