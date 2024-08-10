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Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2024 12:43
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2024 12:43
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İstanbul Şile’deki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Karara tepki gösteren Kuzey Ormanları Savunması: “Ormanlarını her türlü arazi kullanımına ve faaliyete açılabilen dünyada tek ülkeyiz.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Şile’deki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul'un Şile ilçesindeki Esenceli ve Darlık mahallelerinde bulunan bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un, Şile İlçesinde Ömerli ve Darlık barajlarının yapımından etkilenen Esenceli ve Darlık mahallelerinde hâlâ yaşayan ailelerin iskânı amacıyla bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Kuzey Ormanları Savunması’ndan tepki

Karara tepki gösteren Kuzey Ormanları Savunması, şöyle dedi:

“İstanbul Şile'de yeni yerleşime açmak için 69 bin metrekarelik bir alanımız daha Kuzey Ormanları sınırları dışına çıkarıldı. Yani 70 dönüm ormana daha, sen artık orman değil arsasın denmiş. 

“Ormanlarını her türlü arazi kullanımına ve faaliyete açılabilen dünyada tek ülkeyiz.” (TY)

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10 Haziran 2024
/haber/herkesi-kuzey-ormanlarinin-her-bir-parcasi-icin-mucadeleye-cagiriyoruz-296338
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/haber/amazon-ormanlari-kuraklik-nedeniyle-kendini-kritik-duzeyde-yavas-yeniliyor-295648
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/haber/erdogan-imzaladi-ormanlara-ve-mera-alanlarina-insaat-yapilabilecek-274746
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/yazi/tarima-yer-acmak-icin-ormanlari-yok-etmek-270322
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