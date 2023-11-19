İstanbul Şile'de ve Zonguldak'ta eğitime bir gün ara

İstanbul’un Şile ilçesinde ve Zonguldak hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca hava durumu sebebiyle kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

İstanbul Valiliği yoğun yağış nedeniyle Şile'de ilk ve orta dereceli okullarda pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruda şöyle denildi:

“İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.”

Zonguldak Valiliği de sağanak, kar ve fırtına nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır."

(RT)