HABER
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2025 10:45
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2025 10:48
1 dk Okuma

“İstanbul Senin” uygulaması soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yaklaşık 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığını iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görselde bir el, akıllı telefonu dik şekilde tutuyor. Telefonun ekranında İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu ve “Hoşgeldiniz. Lütfen T.C. Kimlik No ve şifrenizi yazınız.” ifadeleri yer alıyor. Altında T.C. Kimlik No, Şifre alanları ile “Beni Hatırla” kutucuğu ve Giriş Yap butonu bulunuyor. Ekranın alt kısmında ise pembe bir şerit üzerinde “İstanbul Senin’le Giriş” yazısı yer almakta. Arka planda beyaz zemin üzerinde pembe, damla biçiminde bir şekil bulunuyor. Görsel genel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul Senin” mobil uygulamasının giriş ekranını tanıtıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” mobil uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı ve İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yaklaşık 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının verilerinin “dark web”de satışa çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda görevli 2, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli 2 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 24 Ekim’de 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
casusluk suçlaması casusluk ekrem imamoğlu dua lipa İstanbul Planlama Ofisi İstanbul Senin uygulaması
İBB'DEN 15 KİŞİ GÖZALTINDA
Ekrem İmamoğlu hakkında “Casusluk” soruşturması
24 Ekim 2025
Ekrem İmamoğlu: Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk değil
31 Ağustos 2025
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
26 Ağustos 2025
Ekrem İmamoğlu, hastaneye sevk edildi
14 Ağustos 2025
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28 Temmuz 2025
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025
Ekrem İmamoğlu'na bir dava daha: 4 yıla kadar hapsi isteniyor
24 Haziran 2025
