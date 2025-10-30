“İstanbul Senin” uygulaması soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İstanbul Senin” mobil uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı ve İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan 4 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yaklaşık 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı yabancı ülkeye sızdırıldığı, ayrıca 3,7 milyon kullanıcının verilerinin “dark web”de satışa çıkarıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı’nda görevli 2, İletişim Koordinasyon Merkezi’nde görevli 2 kişi olmak üzere toplam 4 şüpheli hakkında, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma ve suç örgütüne üye olma suçlarından gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 24 Ekim’de 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6’sı tutuklanmış, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

