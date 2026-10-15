İstanbul: Selde can kaybı 4'e yükseldi, 5 kişi de kayıp

İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Ekim akşamüstü yaptığı açıklamada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişi için kayıp başvurusu yapıldığını bildirdi. Gül'ün açıklamasının ardından Beykoz'da işçi Faik Şentürk'ün ölüm haberi geldi.

Vali Gül, kurtarma ve sağlık çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“7 hemşehrimiz tedavisi bittikten sonra taburcu oldu, 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.”

Gül, kentin normalleşmeye başladığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve zarar gören yurttaşlara ödemelerin en geç pazartesi günü başlatılacağını söyledi.

84 yılın yağış rekoru kırıldı, 3 bin 50 kişi kurtarıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da yağışın bazı bölgelerde metrekareye 272 kilograma ulaştığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül ise kentin 1942'den bu yana kaydedilen en yoğun yağışla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Vali Gül'ün akşam saatlerinde verdiği bilgiye göre selde mahsur kalan 3 bin 50 kişi kurtarıldı. Kurtarılmayı bekleyen kimse kalmadığını belirten Gül, kayıp başvurusu yapılan 5 kişinin aranmasına devam edildiğini bildirdi.

İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü de okullarda eğitime ara verilecek. Erdoğan, sağanağın devam edeceğine ilişkin tahminler nedeniyle yurttaşlardan resmi uyarıları izlemelerini istedi.

838 sigortalı hasar ihbarı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 15 Ekim itibarıyla İstanbul'da sel ve su baskınları nedeniyle sigorta şirketlerine 838 hasar ihbarı yapıldığını açıkladı. Bunların 776'sı yangın sigortası, 62'si kasko kapsamında kaydedildi.

TSB Başkanı Ahmet Yaşar, Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki başvurularla birlikte toplam ihbar sayısının 897'ye ulaştığını belirterek şöyle dedi:

“Bunlar, henüz ilk bildirimler. Önümüzdeki günlerde yeni ihbarların gelmesi ve ekspertiz çalışmalarının ilerlemesiyle hasarın gerçek boyutu daha net ortaya çıkacaktır.”

İstanbul Valisi Davut Gül de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, selden zarar gören yurttaşlara yapılacak ödemelerin mümkünse cuma öğleden sonra, en geç 19 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Barajlarda bir günde 7,16 puan doluluk artışı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 15 Ekim saat 09.14'te yayımladığı verilere göre, bir gün önce yüzde 38,06 olarak ölçülen kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 45,22'ye çıktı.

Elmalı Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşırken, doluluk Istrancalar 'da yüzde 84,2, Alibey'de yüzde 68,13, Darlık'ta yüzde 67,74 ve Ömerli'de yüzde 62,17 seviyesine yükseldi.

Diğer barajlardaki doluluk oranları Terkos'ta yüzde 34,64, Büyükçekmece'de yüzde 29,02, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Kazandere'de yüzde 8,28 ve Pabuçdere'de yüzde 3,41 olarak kaydedildi.

Yağış öncesinde Elmalı Barajı'nın doluluğu yüzde 77,79 olarak ölçülmüştü.

Elmalı Barajı tamamen doldu: Taşkın tehlikesi var mı?

Elmalı Barajı'nın yüzde 100 dolması, barajın yıkılma veya denetimsiz taşma tehlikesi altında olduğu anlamına gelmez. Barajların olağan su tahliye sistemleri bulunuyor. Ancak güvenliğin değerlendirilmesi için doluluk oranının yanında baraja gelen su miktarı, dolusavak kapasitesi ve aşağı havzadaki akış koşullarının da bilinmesi gerekiyor.

(AEK)