İstanbul, Sarıyer'de otluk alanda yangın

İstanbul Sarıyer, Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak dolayındaki otluk alanda nedeni henüz belirlenmeyen yangın kaygı doğurdu.

AA'nın haberine göre, alevler kısa sürede geniş bir otluk alana yayılırken, yangın bölgesinde yoğun duman birikti. Ancak alevler yaşam alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı.

İstanbul Valiliği'nin verdiği bilgiye göre, ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor.

Valilik: "İçten yanma riski"

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili açıklamasında itfaiyenin içten yanma riskine karşı yürütmekte olduğu soğutma çalışmasının bir müddet daha süreceğini açıkladı.

#Sarıyer İlçesi Ferahevler Mahallesi’nde bulunan Sarıyer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ağaç depolama alanında çıkan yangın olayı ile ilgili



Basın Açıklamamız:



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(AEK)