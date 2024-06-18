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Yayın Tarihi: 18 Haziran 2024 00:24
 ~ Son Güncelleme: 18 Haziran 2024 00:46
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İstanbul, Sarıyer'de otluk alanda yangın

İstanbul Valiliği, nedeni henüz bilinmeyen yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Ancak, bir süre durduktan sonra yeniden başlayan yangının alevlenmemesi için itfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul, Sarıyer'de otluk alanda yangın
Sarıyer'de meskun olmayan otluklarda yangın/Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Sarıyer, Ferahevler Mahallesi Fıstık Çamı Sokak dolayındaki otluk alanda nedeni henüz belirlenmeyen yangın kaygı doğurdu. 

AA'nın haberine göre, alevler kısa sürede geniş bir otluk alana yayılırken, yangın bölgesinde yoğun duman birikti. Ancak alevler yaşam alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. 

İstanbul Valiliği'nin verdiği bilgiye göre, ihbarlar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor. 

Valilik: "İçten yanma riski" 

İstanbul Valiliği, yangınla ilgili açıklamasında itfaiyenin içten yanma riskine karşı yürütmekte olduğu soğutma çalışmasının bir müddet daha süreceğini açıkladı. 

 (AEK)

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