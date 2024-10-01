İstanbul Rize Masası’ndan Burs Desteği

İstanbul Rize Masası 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında Rizeli üniversite öğrencilerine burs desteği sağlamak için Kadıköy’de Fenerbahçe Khalkedon’da kahvaltılı bir etkinlik düzenledi.

Kahvaltıya Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Ş. Çervatoğlu, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün’ü temsilen eşi Gülsün Atagün, Sol Parti MYK ve İstanbul Rize Masası Yürütme Kurulu Üyesi Alper Taş, CHP Kadıköy Kadın Kolları Başkanı Pınar Topkara, CHP Kadıköy Kadın Kolları Yönetimi, Rize Merkez Mahalleleri Kültür ve Dayanışma Derneği (RİMER), Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği ve İstanbul Rize Masası üyeleri katıldı.

Yoğun programı nedeniyle toplantıya katılamayan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gönderdiği mesajda “Eğitim için kentimize gelen öğrencilerimiz bu ülkenin geleceği. Onlara destek olmak hepimizin görevi. İstanbul Rize Masası’na sağladığı burs imkanları için teşekkür ediyorum. Kökleri aynı topraklarda bulunan hemşehriler olarak dayanışma içerisinde olmamız, birbirimize yardım elimizi uzatmamız çok kıymetli” dedi.

İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi’nin “Bizim bu Cumhuriyet’e borcumuz var” sözleriyle başlayan açılış konuşması İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na desteğiyle devam etti: “İstanbul Rize Masası sonuna kadar İmamoğlu’nun yanında olacaktır. Her türlü eylemde, protestoda yanında olacağız. Hukuksuz ve adaletsiz davaların bir an önce sona ermesi lazım. Ülkenin normalleşmeye ihtiyacı var.”

“Kadın belediye başkanlarının daha fazla başarılı olması gerekiyor ki sayımız artsın” diye sözlerine başlayan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen konuşmasına şöyle devam etti: “Biz Maltepe’de yepyeni bir yolculuğa çıktık. Başarılı olmak zorundayız. Bizim de çalışma alanlarımızın en önemlisinden bir tanesi çocuklar, gençler ve elbette kadınlar. Bu alanlarda başarılı olduğumuz zaman gerçekten hem İstanbul’un (Maltepe ölçeğinden başlayarak) hem Türkiye’nin çok daha iyi bir noktaya gideceğine inanıyoruz. Yeni kuşaklar yetiştirmek zorundayız. O anlamda ben Rize Masası’nın, genç arkadaşlarımızın eğitimine katkı sağlamak amacıyla verdikleri bu burslar için de çok teşekkür ediyorum.”

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Ş. Çervatoğlu da “Biz Fındıklı Belediyesi olarak geçen yıl 598 öğrenciye burs verdik. Ben dayanışmayı büyütmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aslında bizi bu şekilde yönetenlerin yaptığı bir iş var. Eğitimin içini boşaltmak. Buna dur dememiz gerekiyor. Bunun için de bu basit gibi görünen bir öğrenciye burs vermek bile çok anlamlı. Devrim niteliğinde olabilecek bir çalışmanın kendisi bugün itibarıyla. Bu kadar gerici, faşist, dinci eğitimin olduğu bir yerde Cumhuriyet değerlerini savunan, yarınlarımızı inşa eden çocuklarımızı yetiştirmek için bizim dokunacağımız her birey çok önemli. Bunun için Rize Masası’na çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasını bir duyuruyla bitirdi: “Meci okulları kurma kararı aldık. Bunun içinde boşaltılmış köy okullarının tahsisini istedik.”

(EMK)