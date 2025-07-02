İstanbul Onur Yürüyüşü’nde yaşanan ihlallere dair açıklama

LGBTİ+’lar, feministler, sosyalistler, insan ve hayvan hakları savunucuları, 23. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nde yaşanan hak ihlallerine karşı bugün İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, 29 Haziran Pazar günü İstanbul’un birçok noktasının abluka altına alındığı, gözaltına alınanların yoğun kadın düşmanlığı ve transfobiye maruz kaldığı belirtildi.

Trans kadınların ters kelepçeyle tutulduğu ve bir süre erkeklerle aynı hücrelere konulup cinsel tacize uğradığı, üst aramalarının ise yine erkek polisler tarafından cinsel şiddet olarak tanımlanabilecek biçimde gerçekleştirildiği vurgulandı.

Gözaltı süreçlerinde avukatların ve gazetecilerin engellendiği, elektronik cihazlara izinsiz el konulduğu da açıklamada yer aldı.

23. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

“Cinsel şiddet”

63 imzacı kurum ve derneğin imzacı olduğu açıklama özetle şöyle:

“Onur Yürüyüşleri tarihinde ilk kez üç arkadaşımız, tutuklama gerektirmeyen 2911 sayılı kanuna muhalefet gerekçesiyle tutuklandı. Yürüyüşe katılmaları gerekçe gösterilen arkadaşlarımız, değil yürüyüş sırasında yürüyüşü gerçekleştirdiğimiz mahallede bile değilken gözaltına alındılar. Tutuklanan arkadaşlarımızdan Hivda’ya ve Sinem’e hapishane girişinde çıplak arama dayatıldı. En son aldığımız bilgiye göre arkadaşlarımız çıplak aramayı reddettikleri için tek kişiye göre havalandırmasız biçimde tasarlanmış hücrede birlikte tutuluyorlar ve siyasi tutsakların koğuşuna alınmıyorlar. Arkadaşlarımızın maruz kaldığı şiddeti kabul etmiyoruz, çıplak aramanın cinsel şiddet olduğunu söylemekten vazgeçmiyoruz.

“Tutuklanan arkadaşlarımızın özellikle seçildiğini biliyoruz. Devletin toplumsal muhalefete ve dayanışmaya gözdağı verme çabasını görüyoruz. Doğan’ı, Hivda’yı, Sinem’i sokaklardan, verdikleri mücadelelerden vazgeçmeyişlerinden, Suruç’tan, gençlik eylemlerinden tanıyoruz. Devlet tarafından tutuklanan arkadaşlarımız yıllardır mücadele ettikleri, nefret politikalarına karşı sokaklarda oldukları için ‘devlet tarafından fişlenen’ arkadaşlarımız. Hukuki bir gerekçesi olmayan bu kararın politik gerekçelerini çok iyi anlıyoruz. LGBTİ+ hareket toplumsal muhalefetin doğrudan bir parçasıdır, bizlerin toplumsal muhalefetle bağını hukuksuz saldırılarınızla zedeleyemezsiniz. Ne SDGF ne SODAP ne de bu topraklarda mücadele eden kimse yalnız değildir, mücadelemiz ortaktır. Tutuklanan arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Tüm süreçlerin takipçisi olacağız.

11. İstanbul Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi: En az 60 gözaltı

“Mücadelemizden güç alıyoruz”

“LGBTİ+’larla dayanışan, sistematik nefrete karşı dayanışma gösteren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Tüm bunların bilinçli bir yok etme ve imha politikasının parçası olduğunu biliyoruz. Kaç kişiyi gözaltına alabildikleri, onlara ne kadar işkence edebildikleri, kaçını ne kadar baskıladıkları üzerinden bizi yıldırabileceklerini düşünenler yanılıyorlar. LGBTİ+ nefretiyle örülen genel ahlak ve polis ablukasının, örgütlü mücadelemizle karşısındayız. Buradayız, birbirimize sarılıyoruz. Dayanışmadan ve mücadelemizden güç alıyoruz.

“Nasıl ki pazar günü bizi yürütmemek için yaptıkları saldırıların ardından arkadaşlarımız için Çağlayan Adliyesi önünde ablukaya alamadıkları bir kalabalığa dönüştüysek, bu sene de yapılanlardan sonra da kitleselleşen bir tepkinin parçası olacağız. Eşit, özgür, adil bir dünyada ısrarcıyız. Yaşamda ısrar ediyoruz ve tüm toplumsal muhalefetle birlikte aile ve nefret yılına karşı bu yılı Onur Yılı ilan ediyoruz. Sistematik, örgütlü, patriyarkal şiddetiniz karşısında bir kişi bile eksilmeyeceğiz. Birbirimizi geride bırakmayacağız. Patronsuz, pezevenksiz, sömürüsüz, cinsiyetsiz, eşit ve özgür bir yaşam için hep beraber mücadele edeceğiz.”

İmzacılar: 23. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Komitesi, 33. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, 11. İstanbul Trans+ Onur Yürüyüşü Komitesi, 11. İstanbul Trans+ Onur Haftası Komitesi, 11. Antalya Onur Haftası, 13. İzmir LGBTİ+ Onur Haftası, 17 Mayıs Derneği, 20 Kasım Nefret Suçlarıyla Mücadele Derneği, 5. Eskişehir LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, Ankara Pride, Antalya Vegan Platformu, Aralık Feminist Kolektif, Barış için Toplumsal Çalışmalar Derneği (BATOÇA), BİZ LGBTİ+ İnisiyatifi, Bilgi Üniversitesi Gökkuşağı Kulübü (Bilgi Rainbow), Boğaziçi Üniversitesi BÜLGBTİ, Boğaziçi Üniversitesi LGBTİA+ Çalışmaları Kulübü, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, DEM Parti Kadıköy İlçe Örgütü, Demir Leblebi, Direnişin Renkleri, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Galatasaray Üniversitesi LGBTİ+ ve Kuir Çalışmalar Kulübü (LionKuir), Genç LGBTİ+ Derneği, Haliç Üniversitesi LGBTİ+ (Haliç LGBTİ+), Halkevci Kadınlar, Halkevleri LGBTİ+ Komisyonu, Havle Kadın Derneği, Hevi LGBTİ+ Derneği, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İnsan Hakları Derneği LGBTİ+ Hakları Komisyonu, Kadın Savunması, Kadınlar Birlikte Güçlü, Kaos GL Derneği, KESK İstanbul Kadın Meclisi, Kırkyama Kadın Dayanışması, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Koç Üniversitesi Kuir Kulübü (KoçKuir), Lambdaistanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks + Aileleri ve Yakınları Derneği, Marmara Üniversitesi LGBTİQAA+ Dayanışma Ağı (Kuirmarmara), Mersin 7 Renk LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi LGBTIQA+ Topluluğu (Kuir Baykuş), Muamma LGBTİ+ Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği, Öğrenci İnisiyatifi, Otonom İşçi Birlikleri, Özgür Genç Kadın, Özgür Renkler Derneği, Özgür Kanatlar Antalya, Partizan, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Queer Olympix, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP), Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Sosyalist Kadın Hareketi, Sosyalistler Partisi (SOLDEP), UKaLA İstanbul, ÜniKuir Derneği, Yaşatacağız Platformu, Yeni Demokrat Gençlik, Yeni Demokrat Kadın, Yıldız Teknik Üniversitesi Kuir Kulübü (Kuir Yıldız).

(TY)