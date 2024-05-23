İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden hekimlere çağrı

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bu sene 30 Haziran’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü’yle ilgili hekimlere dayanışma çağrısı yaptı.

Yürüyüşte olası gözaltıların maruz kalacağı işkence ve kötü muameleye karşı çağrı yapan komite “Yürüyüş günü hastanelerde bizimle dayanışmak isteyen isteyen hakkaniyetli hekimlere açık çağrımızdır,” diyerek hekimlerin doldurmasını rica ettikleri bir de link paylaştı.

Linkteki sorulara yanıt vererek hastane ve branş bilgilerini paylaşan hekimler, komitenin güvenli muayene alanına dahil edilecek.

“Hatırlıyorum, hatırlıyor musun?”

Komitenin paylaştığı linke buradan ulaşabilirsiniz. (TY)