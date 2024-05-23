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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Mayıs 2024 16:47
 ~ Son Güncelleme: 23 Mayıs 2024 16:48
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İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden hekimlere çağrı

Komite, 30 Haziran’daki yürüyüşte olası gözaltılarda kötü muamele ve işkenceye karşı, o gün hastanelerde görevli hekimlerin kendileriyle dayanışmasını talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul Onur Haftası Komitesi’nden hekimlere çağrı
Fotoğraf: Canva

32. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, bu sene 30 Haziran’da düzenlenecek Onur Yürüyüşü’yle ilgili hekimlere dayanışma çağrısı yaptı.

Yürüyüşte olası gözaltıların maruz kalacağı işkence ve kötü muameleye karşı çağrı yapan komite “Yürüyüş günü hastanelerde bizimle dayanışmak isteyen isteyen hakkaniyetli hekimlere açık çağrımızdır,” diyerek hekimlerin doldurmasını rica ettikleri bir de link paylaştı.

Linkteki sorulara yanıt vererek hastane ve branş bilgilerini paylaşan hekimler, komitenin güvenli muayene alanına dahil edilecek.

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Komitenin paylaştığı linke buradan ulaşabilirsiniz. (TY)

İstanbul Pride istanbul onur haftası 32. İstanbul Onur Haftası
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