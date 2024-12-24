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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 23:49
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 18:27
2 dk Okuma

VELİLER İSYANDA

İstanbul: Okulun istediği haracı vermeyen öğrenciye eziyet

İstanbul Fatih Vedide Baha Pars Ortaokulu okul giriş çıkışlarını turnikeyle düzenlemeye ve turnikelerin parasını öğrencilerden almaya karar verdi. Okul yönetiminin dayattığı 1000 TL'yi ödemeyenleri tek turnikeye yönlendiren yönetim, parasını verenlere VIP tarife uyguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İstanbul: Okulun istediği haracı vermeyen öğrenciye eziyet
Haraç ödemedikleri için tek turnikeye sıkıştırılan öğrenciler/X

Yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim gördüğü İstanbul Fatih'teki Vedide Baha Pars Ortaokulu'ndaki ayrımcı uygulamaya isyan eden öğrenci velileri Okul Müdürü Yücel Oral'ı suçlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının soruşturma başlatmasını istedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Fatih'teki Vedide Baha Pars Ortaokulu yönetimi, okul giriş çıkışlarını turnike ile düzenlemeye karar vererek, turnikelerin yapımı için velilerden öğrenci başına 1000'er TL para istedi. Velilerin büyükçe bir bölümü bu bedeli ödemeyi reddedince okul yönetimi, velileri para vermeyen öğrencileri bir tek turnikeye yönlendirdi. Yağmurlu ve soğuk havada öğrenciler uzayan kuyrukta bekletilerek giriş-çıkışa zorlanırken, velileri para veren öğrenciler 3 ayrı turnikeden sıra beklemeksizin okula girip çıkabiliyor.

"Kartı olana VIP muamelesi"

Sorunlarını ekonomim.com'a anlatan veliler "Kartı olan öğrenciler, VIP muamelesi görüyor 3 turnikeden rahatlıkla geçiyor. Kartı olmayanlar ise yağmurlu havada bile dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Okulun yasal olmayan bu uygulaması utanç verici." diyor.

"Neden turnikelerin parasını öğrenciler ödüyor?"

Veliler, "Okul yönetimi[nin] paranın el altından ver[ilmesini] ist[ediğini]" söylüyor ve "Bu turnikeler kaç liraya yapıldı? Neden parasını öğrenciler ödüyor? Kartı almayan yüzlerce öğrenciyi hangi akılla cezalandırıyorlar? Bu çocuklar neden kapılarda bekletiliyor?" diye soruyor.

"Çocuklarımıza kartlı geçişler tamamlanmadan diğer turnikelerin kullanılamayacağı söyleniyor." diyen veliler İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının mutlaka soruşturma başlatmasını istiyorlar: "Her veli bu parayı ödeyemez. Kaldı ki bu paranın istenmesi de yasal değil" diyorlar.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
usulsüz harç dayatması okulda ayrımcılık
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